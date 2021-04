Estarán más estrictos filtros sanitarios: Salud Sonora

Compartir ! tweet





• Se presentan largas filas de espera para ingresar

• Varios municipios a punto de pasar a naranja

• Indispensable prueba negativa a COVID-19 de PCR, antígenos o anticuerpos

Hermosillo, Sonora; abril 1 de 2021. A partir de este jueves los filtros sanitarios en puntos turísticos contra COVID-19 estarán más estrictos, por lo que se pide a la población optar por quedarse en casa para evitar largas filas, indicó Enrique Clausen Iberri.

El Secretario de Salud en Sonora recordó que del 26 de marzo al 11 de abril estarán instalados los filtros en donde personal de salud y de Seguridad Pública Estatal piden a los vacacionistas prueba negativa a COVID-19 ya sea de PCR, antígenos o anticuerpos, para poder ingresar.

Estas pruebas, continuó, no deben exceder las 72 horas de expedición y deben ser otorgadas por laboratorios certificados y firmadas por químicos; solo se excluye de estas a personas que comprueben residencia del lugar con identificación oficial.

‘’En los filtros se están teniendo largas filas. No pierdas tu tiempo, no salgas a las playas ni a los pueblos, evita aglomeraciones, disfruta a tu familia en casa’’, declaró.

Compartió que en el Mapa Sonora Anticipa, varios municipios de la entidad están a punto de pasar a color naranja, lo que implicaría más restricciones, por lo que se pide a la población solo salir de casa a lo esencial.

Clausen Iberri agregó que se tiene información precisa de que el COVID en la tercera ola es mucho más virulento, mucho más contagioso y mucho más mortal, e incluye a jóvenes y hasta niños.