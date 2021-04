Llama Salud Sonora a detectar signos del Trastorno del Espectro Autista en menores

Compartir ! tweet





• En el CIDEN es uno de los 5 trastornos más atendidos

Hermosillo, Sonora; abril 1 de 2021. El autismo es un trastorno del desarrollo neurobiológico que generalmente aparece antes de los 3 años, por lo que es importante conocer los signos que se podrían presentar y ser diagnosticado de manera temprana, informó Enrique Clausen Iberri.

El secretario de salud explicó que el 2 de abril se conmemora el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo y la Secretaría de Salud aprovecha la ocasión para recordar que esta condición es tratable y aunque impacta el desarrollo normal en las áreas de la interacción social, las habilidades de comunicación y las funciones cognitivas, cuando se trata de manera temprana mejoran notablemente.

Mencionó que en el Centro de Desarrollo Neuroconductual (Ciden), se diagnostican y se atiende a los pequeños con este y otros tipos de padecimientos.

“En el CIDEN, el 10% de los pacientes que se atienden padecen trastorno del espectro autista; tenemos un equipo de especialistas que los atienden y es muy importante su detección y atención temprana”, declaró.

Angélica Quiroga Soufflé, directora de Ciden, explicó que los individuos con trastorno del espectro autista típicamente tienen dificultades en la comunicación verbal y no verbal, las relaciones interpersonales y las actividades de juego o placer.

Agregó que a menudo, las personas con Autismo sufren numerosas condiciones médicas comórbidas, como alergias, asma, epilepsia, trastornos digestivos, infecciones virales persistentes, trastornos de la alimentación, problemas de sueño, entre otros.

“El autismo es diagnosticado cuatro veces más en niños que en niñas y afecta a todos los grupos étnicos, raciales, niveles socioeconómicos y religiones”, compartió.

Quiroga Sofflé expresó que el TEA (trastorno del espectro autista) es un trastorno de espectro, es decir, cada niño tiene habilidades y necesidades diferentes, según la frecuencia de síntomas y su severidad.

Cabe señalar que no se conocen las causas del TEA con exactitud; sin embargo, estudios reportan como causas probables factores genéticos y ambientales.

Datos importantes sobre el TEA:

• Puede ser diagnosticado a los dos años de edad, en algunos niños puede ser identificado incluso a edad más temprana.

• La identificación temprana ayuda a que los menores obtengan los servicios necesarios.

• No hay cura para el TEA; sin embargo con la intervención temprana y el tratamiento adecuado se ayuda a maximizar su capacidad para desempeñarse y reducir los diversos síntomas relacionados al TEA, respaldando así a su desarrollo y aprendizaje.