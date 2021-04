Compartir ! tweet





El pollo Castelo se ha convertido en un problema, estorbo y dolor de cabeza para Alfonso Durazo y Adolfo Salazar; ya no hayan que hacer con el, terco en la candidatura de Morena a la alcaldia de Cajeme, podria quedarse como el perro de las dos tortas

Pedro Mejia gana con amplia mayoria –71%– una encuesta de tierra a 851 personas a pregunta a morenistas si desean que fuese el candidato a Diputado Local por el Distrito 16, encuesta ordenada por el Lic. David Chavez

El apreciado y valioso maestro del Itson, Rodrigo Gonzalez Enriquez, sigue firme y no se raja en su aspiracion de ser candidato independiente a la alcaldia de Cajeme; de lograrlo, a quien le quitaria votos seria al candidato independiente Rodrigo Bours y al candidato de Morena

POLITICA REGIONAL/Por Alberto Camacho

Sin duda alguna, el expriista, expanista, exadalbertista y ahora morenista –no por convicción, sino por interes politico y de lana–, Raul Castelo Montaño, alias el pollo, se ha convertido en un problema o dolor de cabeza tanto para Alfonso Durazo como para Adolfo Ruiz Razo, y no precisamente porque ayer nos los dijera un morenista en la mesa cafetera plural del Yori Inn, sino porque algunos cercanos a Alfonso y Adolfo asi lo han venido filtrando a algunos columnistas politicos de Hermosillo.

Durazo ya no lo recibe simple y sencillamente, y Adolfo se le esconde o lo hace esperar horas para atenderlo, atenderlo con su terquedad de ser el candidato de Morena a la alcaldia de Cajeme aun cuando hasta la saciedad se le ha enviado el mensaje de que el bueno es Carlos Javier Lamarque Cano, pero el caballerango pollo podria quedarse como el perro de las dos tortas, aun cuando el martes se le volvio a ofrecer repetir en el Distrito 15.

Cuentan que el autentico morenista Bernabe Arana Rodriguez les habria sugerido tanto a Durazo como a Razo, que manden llamar al Freddy Verduzco, actual comisario de Pueblo Yaqui, para meterlo ahí al Distrito 15 y terminar de una vez con el pollo, quien hasta podria quedarse como el perro, no de las dos tortas, sino tres, es decir, sin las candidaturas a las alcaldia, a la diputación federal y a la local.

Pero mientras eso sucede en el caso del zoologico de apellidos Castelo Montaño por eso de pollos y caballos bailadores, de nuevo ayer miércoles a media mañana en las oficinas de Morena del centro de la ciudad, las mismas personas, las mismas voces, de “no a la imposición, no a la imposición de Lamarque”, pero bueno, esto no es como para que Javier se preocupe, y menos Durazo y Razo, pues no pasan de 20 las personas gritonas.

Sin embargo, tanto Javier como Alfonso y Adolfo han venido tomando nota de donde vienen –o les pagas?—a esos gritones y gritonas, y aunque la flecha apuntan a Palacio Municipal, a la Central de Autobuses y al Pollo, estas agresiones verbales y facturas se van a pagar en caso de que el oriundo de la Ladrillera llegase a Palacio Municipal, de eso que queda la menor duda, empezando por los arqueos de lana en sendas oficinas y a los proyectos productivos fantasmas del pollo, asi que mas vale que se calmen y no coman ansias.

En mas del partido guinda, el licenciado David Chavez Machado, brillante abogado y politologo, la semana pasada mando realizar una encuesta de tierra en domicilios y plazas publicas en distintos puntos del Distrito 16, sobre todo en las comisarias de Esperanza y Cocorit, y en Villa Bonita y Alameda, aplicación realizada a 815 personas por parte de tres jovencitas cuadernos en mano, y a la pregunta de quien les gustaria que fuera el candidato de Morena, Pedro Mejia Mejia sale con el 71% a favor y Jose Maria “chemita” Urrea con apenas el 19%.

Luego, en un posible escenario de la votacion del 6 de junio, poniendo como posible candidato de la Alianza PRI-PAN-PRD a Armando Alcala y a Pedro Mejia por la coalición Morena-PT-Verde, el esperanceño de Pedro sale con el 44% a favor contra el 33% de Alcala, pero por supuesto que habra que esperar quienes seran los candidatos, ah, como Ernestina Castro prácticamente ya es la candidata de Morena en el Distrito 17, pasando Semana Santa se hara una encuesta similar.

Regresando con la candidatura morenista a la alcaldia local, pareceria que al alcalde Sergio Pablo Mariscal se le dara una pequeña cuota de poder en esto del reparto de candidaturas, manejandose que su esposa Margarita de la Rocha iria de candidata a Sindica en la planilla de Lamarque, continuando la atenta y servicial dama trabajando al lado de Durazo en proyectos para las mujeres, sin descartar que en caso de que el bavispeño gane las elecciones quede en el gabinete.

En tanto, para quienes pensaban que el maestro del Itson Rodrigo Gonzalez habria tirado la toalla en el proyecto de juntar las 9 mil firmas para ser candidato independiente a la alcaldia de Cajeme, pues que equivocados estaban, pues lunes y martes su equipo de apoyo instalo la mesa de recepcion de firmas en la plaza Alvaro Obregon, de lograr la candidatura, el maestro le quitaria votos al hasta el momento unico candidato independiente Rodrigo Bours, pero tambien a quien sea el candidato de Morena.