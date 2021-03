Compartir ! tweet





En casa de la diputada Ernestina Castro, de Esperanza, se reunieron ayer en la mañana Alfonso Durazo y Ana Gabriela Guevara; que hubo entendimientos políticos entre ambos

“Si voy por la Alcaldía de Cajeme”, afirma tajantemente a Política Regional Orlando Siri Salido; Ana Gabriela Guevara le brindó ayer todo su apoyo

Extraordinaria respuesta de apoyos con firmas de apoyo con credenciales del INE recibe ya el Maestro Rodrigo Gonzalez Enríquez para ser Candidato Independiente a la Alcaldía de Cajeme

POLITICA REGIONAL/Por Alberto Camacho

Muy dinámica cierta actividad política ayer viernes desde muy temprano, bueno, diriase desde antenoche, por separado Alfonso Durazo y Ana Gabriela Guevara.

La comisionada estatal del PT cenó antenoche en el Bronco con el profe Ramón Flores y el diputado Orlando Salido, y ayer a las 7 am, Alfonso desayuno en el Vips con los integrantes de la mesa cafetera que “dirige” el Cacho Ángulo

Desde ahí, el candidato de Morena a la gubernatura fue a un evento en Esperanza, y Ana Gabriela solo dio unos pasos desde el Fiesta Inn, donde había pernoctado, al salón de eventos del Yori Inn.

Ahí, la comisionada estatal del Partido del Trabajo encabezó una junta de organización político-electoral con los cuadros petistas del sur de la entidad.

Antes de que ingresara al evento, a pregunta expresa el diputado Siri Salido, de manera clara y rotunda nos dijo: “Si voy por la Alcaldía de Cajeme, Ana Gabriela Guevara me acaba de dar todo mi apoyo y con eso me basta”.

También a pregunta expresa de un servidor, el legislador petista reconoció que había versiones –todas sin fundamento ni sustento– de que lo habían sentado tras una presunta concertasesion entre los altos mandos de Morena y el PT que es que si fuera candidato pudiera quitarle votos a Morena por la alcaldía y que esto pudiera afectarle a Durazo.

Precisamente hoy amaneció una gigantesca manta por la Miguel Alemán junio al San Jorge con las siglas del PT y que dice: Duro por Cajeme, así que asunto arreglado.

La misma Ana Gabriela y en cortas palabras dijo que el PT va a apoyar con todo a sus candidatos en Sonora y que en el caso de Cajeme el Siri Salido va por la Alcaldía.

Horas más tarde, a eso de las 2, grato encuentro con el Maestro e investigador del Itson, Rodrigo Gonzalez Enriquez, en la plaza Alvaro Obregón, en la mesa de atencion y recepción de firmas de apoyo para lograr su registro como candidato independiente a la Alcaldía de Cajeme tras la autorización de última hora del INE tras el resolutivo del Trife.

“Nos esta yendo rebien, mejor de lo esperado”, nos dijo. Ayer viernes fueron muchísimas firmas de apoyo, este sábado estarán en el Mercajeme. Supimos además que a partir del lunes varias brigadas de jovenes estudiantes del Itson estarán en distintos puntos de la ciudad recabando firmas, además de las firmas electrónicas.

El apreciado y querido Maestro nos dijo que seguramente logrará las 9,610 firmas de apoyo solicitadas por el INE antes de tiempo, ha, recordar que logró ser candidato por Fuerza Social por México –el partido de Pedro Haces–, pero en el IEEPC de Sonora le pusieron muchísimas trabas.

Así que aguas partidos políticos y el independiente Rodrigo Bours Castelo, sobre todo éste último si el Maestro logra el registro.

Rodrigo Gonzalez contará con el apoyo moral de Pedro Haces.