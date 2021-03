CUBRIRÁ EL GOBIERNO DEL “BORREGO” GÁNDARA CUOTAS DE EMPRENDEDORES PARA VENTAS EN TIENDAS EN LÍNEA

Compartir ! tweet





Hermosillo, Sonora.- La pandemia aceleró el uso de plataformas digitales para garantizar la subsistencia de los pequeños comercios a través de ventas en línea, es por eso, que en el Gobierno que encabezaré se absorberá el pago de esas cuotas para darles un respiro a los emprendedores, manifestó Ernesto “El Borrego” Gándara.

El candidato de la Alianza “Va por Sonora” detalló que la alerta sanitaria obligó a los comerciantes a reinventarse, a buscar nuevas opciones para ofertar sus productos y darle movimiento a la economía local, es por eso que el e-commerce o comercio electrónico tuvo un crecimiento exponencial este último año, ahora se debe de garantizar que los comerciantes sigan por ese camino y a quienes aún todavía no lo hacen se les debe impulsar para que inicien.

Para esto el Gobierno de Sonora dará facilidades para asegurar que los vendedores empleen plataformas digitales de venta como Mercado Libre, Amazon, Ali Express y otras, como parte del gran proyecto de reactivación económica que se impulsará durante los primeros meses de la administración 2021-2027.

“En la pandemia el comercio en línea creció mucho, es por eso que apoyaremos a los pequeños comerciantes y jóvenes emprendedores con el pago de la renta de Amazon y otras plataformas de venta durante los primeros tres meses, el chiste es que tú puedas ganar más vendiendo en línea”, enfatizó el candidato de la Alianza.

Para que los emprendedores puedan utilizar estas aplicaciones deben abonar una cuota mensual, adicional deben cubrir una tarifa por cada artículo que se venda, aunque son pagos necesarios, les merman la capacidad de recuperación económica, explicó “El Borrego” Gándara.

“Como ya lo he dicho la pandemia es una crisis monstruosa de salud y en el terreno económico, por eso basaré mi plan de Gobierno en cuatro grandes proyectos, naturalmente el tema de salud, la educación que también es importante, la reactivación económica y la generación de empleos serán fundamentales, para regresarle a Sonora la grandeza y estabilidad a su gente”, expresó el candidato de la Alianza.

El candidato al Gobierno de Sonora, detalló que el 75 por ciento de los empleos que hay en la Entidad provienen precisamente de las pequeñas y medianas empresas, la importancia de atenderlas y ayudarlas a que se recuperen es vital, porque muchas familias dependen de ellas.

En su reciente gira de trabajo por Guaymas y Empalme, se reunió con empresarios y comerciantes, como lo ha hecho en los otros municipios que ha visitado, a quienes les expuso la importancia de modernizarse, de avanzar hacia las ofertas tecnológicas.

“El chiste es que tú puedas ganar más vendiendo en línea, apoyarte para que tu negocio despegue”, sentenció “El Borrego” Gándara.

Gándara Camou explicó que el 80 por ciento de las empresas sufrieron un impacto en sus ventas como consecuencia de la pandemia, el comercio electrónico ha venido a ser la tabla salvavidas y no se puede desaprovechar la oportunidad de ayudar a más emprendedores a que crezcan con impulso de políticas de Gobierno.