Puede haber una tercera ola de covid y puede ser más grande: López-Gatell

El subsecretario de Salud resaltó que hay naciones que ya tienen cuatro olas; por ejemplo, Italia en desde hace 15-17 días está en un periodo de crecimiento acelerado de su epidemia

Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, alertó esta noche que puede haber una tercera ola de covid-19 en México y que esta “pudiera ser más grande”.

“Sí desafortunadamente sí, sí puede haber una tercera ola, muchas naciones ya tuvieron tres olas, epidémicas, nosotros sólo dos hasta el momento. Hay naciones que ya tienen cuatro olas; Italia en este momento, desde hace 15-17 días está en un periodo de crecimiento acelerado de su epidemia en la cuarta ola, y las olas dos y tres fueron mucho mayores a la ola inicial”, comentó.

Durante la conferencia vespertina para tratar todo lo relacionado a la pandemia de covid-19, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, explicó por qué se planea abrir escuelas y negocios en este momento, cuando hay un mayor número de contagios.

“¿Por qué abrir? Porque la sociedad no puede resistir tanto tiempo (…), la sociedad no puede resistir una intensidad tan grande de restricción de su movilidad, hay que considerar lo social”, agregó.

López-Gatell Ramírez pidió no tomar a la ligera la idea de que la pandemia “ya va para abajo”.

“Ahorita, lleva seis semanas en descenso el número de casos diarios, el número de hospitalizaciones y las defunciones pero eso no significa garantía alguna de que ya va a estar bajo control la epidemia, ni en México, ni en ningún país del mundo”, detalló.

“Cuál es la certidumbre de que ya baje, baje, baje (la pandemia)… ninguna, ninguna, puede haber un repunte; entonces, es mejor considerar en forma preventiva, precautoria, que puede haber un repunte y que no hay que relajar la disciplina de las medidas de control hasta que tengamos una cobertura de tres cuartas partes de personas inmunes”, añadió.