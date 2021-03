PACIENTES ALÉRGICOS DEBEN DIFERENCIAR SÍNTOMAS CON LOS DE COVID-19: IMSS EN SONORA

Compartir ! tweet





Se aconseja mantener manejo adecuado de medicamentos, aunque haya sospechas de coronavirus

La Oficina de Representación Sonora del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recomienda a pacientes que tratan algún tipo de alergia, mantener la suministración de su medicamento y evitar confundir sus síntomas con los de COVID-19.

El inmunólogo del Hospital General de Zona (HGZ) No. 2 del IMSS en Hermosillo, Hugo Azuara Trujillo, explicó que en el caso de rinitis alérgica no hay fiebre, no se pierde olfato y tampoco se da malestar general en el cuerpo o dolor de cabeza.

“El paciente que está con síntomas agregados está marcando que no es lo habitual de una alergia y debe tener una valoración oportuna de sus síntomas alérgicos previos si en un momento dado tuviera sobreagregada una infección por COVID-19”, afirmó.

En el caso de rinitis estacional o gripa se genera flujo nasal, congestión, molestia en garganta, fiebre, dolor de cabeza, pero tienen la diferencia de no presentar malestar articular o pérdida del sentido del olfato.

“Muchos pacientes alérgicos saben cómo se comporta su enfermedad, en qué estación y saben que en temporada invernal tienen repuntes, al mismo tiempo que detectan que no tienen fiebre o malestar general”, abundó.

Azuara Trujillo comentó que se ha dado un repunte poco significativo de pacientes que fueron descartados por COVID-19 e iniciaron tratamientos alérgicos por problemas respiratorios que no sabían que sus problemas correspondían a alergias.

El especialista reiteró la indicación a no suspender los tratamientos contra las alergias, como flujo nasal, congestión, estornudo, comezón, especialmente los broncodilatadores en asma.