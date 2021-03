Compartir ! tweet





MAREA BRAVA/Por Eduardo Flores

ACLARO A LA OPINION PUBLICA y a mis seguidores, que todo lo escrito en esta su columna MAREAS BRAVAS, son producto de investigaciones periodísticas y no de especulaciones y mitotes como otros lo creen. Tuve a excelentes maestros del periodismo en investigación, como son: Don Jesús Corral Ruiz, Director General de Diario del Yaqui, Gilberto Márquez Trujillo, Director de Diario del Yaqui, Heriberto León Peña, Director General de La Extra de la Tarde, Jesús Antonio Salgado, un excelente reportero, Oláis Olivas, mis respetos, Moisés Ortiz, excelente sub director de Tribuna del Yaqui, Cheché Gómez, Mario C. Figueroa, reportero policiaco, Don Rogelio Barraza, excelente pluma general, Señor Ramon Iñiguez Franco, Director de la Biblioteca Pública, Salomón Amed, Director de Tribuna del Yaqui, Mario Castro, en Literarias, Tomas Armas, Cuauhtémoc Mavita, Alejandro “Luciano” Román, filósofo del Mayo, entre otros tantos más que me faltan, como Bernardo Elenes Habas, Cronista de la ciudad, con quien tuve excelentes vivencias por los 80s en Diario del Yaqui, como su fotógrafo oficial. Por ello, no me escondo y pongo mi foto, mi numero celular y mi correo electrónico, al final de mi columna para cualquier duda o aclaración…- Todos tenemos derecho a REPLICA…-

HAGO ESTO, porque no soy de los que tiran la piedra y esconden la mano porque éste día, tuve varios señalamientos sobre Memes, escritos y fotografías, que me achacan y que circulan por redes sociales y dañan la moral de las personas, por lo cual, se me acusa sin sustento alguno…- SOY UN HOMBRE INTEGRO Y NO UN PEDAZO DE MIER……..- Como otros……….- QUIEN se sienta lastimado por mis escritos, estoy a la orden para cualquier duda o aclaración…- YA SABEN……- DE CUANDO acá, el Lic. Abel Murrieta Gutiérrez, se preocupa de las necesidades de los periodistas de Cajeme…- El ex procurador de Sonora, fue uno de los represores más violento de la Libertad de Expresión, utilizando para ello los cuerpos policiacos de la policía estatal bajo su mando, para agredirnos. Eso jamás lo olvidaremos. Ahora que anda de aspirante a candidato, se puso la bata de monaguillo para conocer de fondo, que es lo que nos preocupa para ejercer nuestro libre ejercicio periodístico…-

Recuerdo que lo invitamos a la Asociación de Periodistas en la campaña pasada, para una plática de sus aspiraciones políticas y se comportó muy grosero y altanero, al decirnos en reunión, que no ocupaba de nadie de nosotros para lograr un escaño político…- MI PREGUNTA ES: ¿Por qué ahora te preocupas por nosotros, Lic.?…- ¿Reconociste que hiciste mal las cosas en esa reunión pasada, o, te obligaron a esta nueva reunión? …- De entrada, le informo que constantemente somos atacados por seudo periodistas que son contratados por mentes mezquinas que tratan de acarrear agua a sus molinos, desacreditando nuestro trabajo con tintes ofensivos por las redes sociales, como se lo hizo ver nuestro compañero periodista (Camacho), quien también vivió su represión cuando fue procurador…- POR OTRA PARTE, le informo a ILDALILA, que la Presidencia de la Asociación de Periodistas del Valle del Yaqui, se encuentra descabezada, porque con la renuncia de Pancho Pérez Díaz, otros se autonombraron solos por la cochina avaricia de lucrar con el membrete de la Asociación, como lo han hecho otros que se andan dando la fuga, pero, que muy pronto el brazo de la justicia les llegará en su momento…- Mis respetos para todos los presentes de la mesa de presídium, pero, todos ustedes saben quién es quién en esta labor periodística…- SALUDOS Y SUERTE EN SUS CAMPAÑAS…- Estamos para entrevistar y no para que me entrevisten………….-

DE IGUAL FORMA, le informo a Manuel Scott, que le sigo esperando para realizar el trabajo que tenemos pendiente por algunos rincones del municipio, donde existen bastantes rezagos sociales que tenemos plenamente identificados, los cuales, requieren propuestas de un posible candidato, porque no hay dinero que alcance para tanto desorden que existe en el municipio…- PENDIENTES………- RETOMANDO EL ESCRITO DE ARRIBA, les informo que sacaré a relucir una lista de nombres de personas con apellidos reconocidos del H. Ayuntamiento de Cajeme, los cuales, no deben estar trabajando ahí, porque se está cometiendo el delito de NEPOTISMO, y estos actos de corrupción, deben acabar, para darle paso a personas bien preparadas que esperan una oportunidad para ejercer el trabajo de servidor público…- Lo traen en la sangre, pero, personas ambiciosas, prefieren a sus familiares en esos puestos que a otros que no son nada de ellos…- ESPERO se aplique la ley, aunque yo sé, que no puedo enderezar a un JOROBADO………-

POR ULTIMO, les informo que los candidatos de los diferentes partidos y alianzas, a gobernador de Sonora, andan trabajando con buenas propuestas para todos los sonorenses…- Ricardo Bours Castelo, del MC, anda formando nuevos líderes para recuperar Sonora, entre los que destacan los jóvenes, ya que serán parte en la toma de decisiones, porque tendrán un papel importante en su gobierno, una vez se logre el triunfo de las elecciones, este 6 de junio….- DE IGUAL FORMA, el candidato de MORENA, Alfonso Durazo Montaño, estará mañana viernes a las 10:00 horas en la colonia Villa Bonita, donde sostendrá un encuentro con la sociedad en general, para informar sobre las propuestas que trae la 4T, para sacar adelante a Sonora. Los cambios de gobierno, son buenos para todos…………..- Mariguana recreativa pasará sin cambios en el Senado…- excelsior lo da a conocer públicamente en entrevista, Ricardo Monreal recordó que la legislación podría ponerse en riesgo si el Senado insiste en su propuesta original y la Cámara de Diputados no la acepta nuevamente…-En tanto, el senador del PAN, Damián Zepeda, reiteró su postura en contra de la legalización de las drogas y advirtió que esta reforma no traerá nada bueno para los jóvenes de nuestro país…- Aseguró que la ley que regula el uso lúdico de la marihuana está muy mal hecha, pues permite que se consuma la planta en todos lados a costa de las familias que, dijo, quieren convivir sanamente

