Celebra Cofetur foro “El camino a la aventura comienza en Sonora”

Hermosillo, Sonora; marzo 18 de 2021. Con la participación de conferencistas de México, España y Costa Rica, la Comisión de Fomento al Turismo celebró el foro virtual “El camino a la aventura comienza en Sonora”, en el cual se reunieron expertos en el ramo para resaltar las actividades que se pueden realizar en ámbitos naturales, principalmente en la entidad.

Al encabezar este evento realizado de forma virtual en atención a las medidas sanitarias por el COVID-19 Luis Núñez Noriega, coordinador de Fomento al Turismo, destacó los atractivos que ofrece Sonora para las actividades de turismo al aire libre, tanto en playas como en el desierto.

“Sonora se caracteriza por tener espacios importantes de playa, de montaña, con rutas diversas ricas en gastronomía, ricas en historia, pero también las rutas que van fortaleciéndose para los ciclistas, motociclistas, cuatrimotos, rutas para automóviles 4×4, entre otros espacios abiertos que se posicionan en el ánimo de los paseantes de los turistas que nos visitan año con año”, indicó.

Núñez Noriega agregó que al enfocarse en el turismo de aventura, Sonora adquiere una fortaleza relevante y se podrán potenciar las áreas con las que se cuenta en la entidad.

“Estamos viviendo un último año muy complejo, derivado de la pandemia del COVID, que nos ha afectado a todo el mundo, Sonora tiene una tasa de recuperación muy rápida en materia de la economía, en generación de empleos, es el primer lugar a nivel nacional en recuperación de empleos, afortunadamente con una buena política de cuidado a la salud y a la vida de las personas, pero también una política muy dirigida a la economía, porque se busca que las empresas se recuperen, cuidando todos los protocolos con capacitación y con medidas sanitarias, que aplicadas correctamente están dando buenos resultados”, señaló.

Lizette Rolland, fundadora de MexGeo Tours, desarrolló el tema Turismo activo y de naturaleza en Sonora: Tierra de contrastes y experiencias de calidad mundial, y destacó que en la entidad se pueden apreciar paisajes que la colocan al nivel de los mejores del mundo.

“De las experiencias más interesantes y que más me han abierto los ojos a lo que es México ha sido Sonora, yo conozco bien el país y, sin embargo, cuando empecé a explorar Sonora me di cuenta de la riqueza, de la biodiversidad, de lo interesante que es ir descubriendo su desierto, su zona semi árida, el contraste enorme que tiene con la costa, con las montañas Las Quebradas, con su selva baja caducifolia, con la riqueza de su gente, de sus tradiciones, yo quedé absolutamente enamorada de Sonora”, comentó.

Carlos Marín, fundador y director general de Altournative, describió la grandeza de los paisajes en Sonora, principalmente en los destinos de playa como San Carlos, donde se pueden apreciar impresionantes atardeceres.

“Es hermoso Sonora, San Carlos, no conozco lo vasto que es, es impresionante, he estado en San Carlos, en las dunas de San Ignacio, es impresionante, es de las vistas más hermosas que haya yo visto en mis viajes”, dijo.

Presentes: Daniel Solana, director general de Basquetour (Bilbao, país Vasco); Gumersindo Guinarte, concejal de Relaciones Institucionales y Turismo (Santiago de Compostela, España); Gustavo Alvarado, director de gestión turística del Instituto Costarricense de Turismo (San José, Costa Rica); Lucía Sánchez, presidenta de la Asociación Costarricense de Guías de Costa Rica); y Ely Hurtado, moderadora del foro.