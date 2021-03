Compartir ! tweet





Fallece Sylvia Sanchez de Beltrones; deja el gran recuerdo de ser una de las mejores Primera Dama y Presidenta del DIF Sonora

En cascada el registro de aspirantes del PRI a los Distritos Locales; Gabriel Baldenebro y Andres Rico al 17 y Alcalá y la Kiky por el 16

Oficial: El Pato De Luca no va por la alcaldía naranjera, le coordinará la campaña a Ernesto Gandara y en Cajeme Emmy Ochoa Bazua

POLITICA REGIONAL/Por Alberto Camacho

Temprano, ayer a las 7:15 horas, Faustino Felix Chavez tuvo la atención de informarme en un mensaje via Watssap el sensible fallecimiento de Sylvia Sanchez de Beltrones, esposa del ex gobernador de Sonora, Manlio Fabio Beltrones Rivera. El breve mensaje del ex alcalde cajemense es el siguiente:

“Te informo que despues de sufrir por largos años la penosa enfermedad de Lupus Eritemastoso Sistemico, a las tres de la madrugada de hoy miércoles 17 de marzo, fallecio en la Ciudad de Mexico, quien fuera esposa de mi estimado amigo Manlio Fabio Beltrones Rivera, la señora Sylvia Sanchez de Beltrones. Su cuerpo sera velado en la agencia Gayosso de Felix Cuevas, en la ciudad de Mexico. DEP”.

Asi es, sentido y lamentable nuestro pesame para el licenciado Beltrones y para su hija Sylvana, de hecho. Se sabia de esta enfermedad que padecia desde hacia varios años la tambien ex primera Dama de Sonora 1992-1996, problema de salud muy doloroso, según a decir de medicos que saben de esto.

En Sonora a Sylvia se le va a recordar como una de las mejores primeras damas y presidenta estatal del DIF, un gran trabajo social que como pocas primeras damas realizaron sobre todo en favor de la niñez, las mujeres y ancianos, era muy estricta en hacer cumplir las funciones del DIF Sonora. Defendia como pocas a las mujeres violentadas.

Su gran trabajo en favor de la niñez, las mujeres y los ancianos solo seria comparable con el de la tambien ex Primera Dama y Ex presidenta del DIF, Lilian Escalante de Felix, a quien un servidor recuerda muy gratamente por el gran apoyo personal y oficial que le dio a nuestro querido internado “J. Cruz Galvez”, de Hermosillo.

Chiquillo uno en la educación primera los seis años ahí en el internado, como no recordar a la Señora Lilian en dos posadas decembrinas al inicio de las vacaciones de fin de año, pero tambien precisamente va para Sylvana el gran apoyo que le brindo durante sus años al frente del DIF a nuestro querido internado, integrando ademas un Patronato de Damas encabezado por la esposa del entonces Secretario de Hacienda, Raul Navarro Gallegos.

Pero no solo malas noticias tuvimos ayer temprano con lo del deceso de Sylvana, pues por segundo dia consecutivos los nuevos casos de Covid-19 en Sonora fueron de 23, de los cuales Nogales reporto 6, Hermosillo apenas 5, Guaymas 4, Cajeme 3, Caborca, Etchojoa, Benito Juarez y Magdalena uno. Ademas solo se registro un deceso.

En temas politico-electorales, tres reconocidos politicos cajemenses se presentaron ayer miércoles en la sede estatal del PRI, presentaron sus respectivos registros como precandidatos a diputados locales, Gabriel Baldenebro, Andres Rico Perez y Armando Alcala Alcaraz, los dos primeros al Distrito 17 y el tercero al Distrito 16.

Tambien ayer mismo ahí por rumbos del edificio de la Calle Kino y Hofer, de naranjilandia, se oficializo que el presidente estatal del partido, Ernesto de Lucas, no va a presentar su candidatura de la Alianza PR-PAN-PRD a la alcaldia de Hermosillo tras varias semanas de especulaiones.

El Pato se va a concentrar en la campaña de su amigo Ernesto Gandara Camou a la gubernatura, por lo que ya quedan dos finalistas por la candidatura a la alcaldia naranjera: Norberto Barraza y Antonio Aztiazaran. Ah, aquí en Cajeme la coordinación de la campaña del borrego la traera Emeterio Ochoa Bazua y la de Anabel Acosta a la alcaldia, Rogelio Diaz Brown.