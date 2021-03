Compartir ! tweet





MAREA BRAVA/Por Eduardo Flores

Las regidoras de Cajeme, se sienten seguras de que la ley se va a aplicar contra quienes les han ofendido desde el inicio de la administración del alcalde Sergio Pablo Mariscal Alvarado. En este caso, me refiero al regidor emanado del Partido del Trabajo PT, Rosendo Arráyales Terán, quien junto a su asistente personal, han criticado groseramente a estas mujeres, por no estar de acuerdo con su forma de pensar y de conducirse en las sesiones de cabildo…- DICHAS funcionarias de gobierno, presentaron su queja y demanda ante las autoridades correspondientes para que se sancione a dichas personas por sus conductas reprobables que han cometido contra ellas desde el inicio de ésta administración…- HOY EN DIA, los propósitos del Protocolo del INE…- Es establecer las normas para atender y sancionar las conductas de hostigamiento y acoso sexual o laboral en el Instituto Nacional Electoral, contra las personas que hacen este tipo de conductas contra las mujeres, por ello, el Instituto Nacional Electoral ha venido fortaleciendo una estructura organizacional basada en sus principios rectores y en una serie de valores que pretenden seguir incrementando los procesos de profesionalización vitales para cumplir con sus funciones y para mantener relaciones laborales dignas.

Es con este protocolo que hemos estructurado un proceder para eliminar de los espacios laborales las conductas de hostigamiento y acoso sexual o laboral y poder operar un modelo de prevención y atención que las y los funcionarios puedan aplicar. Su propósito general es gestar paulatinamente en los espacios laborales del Instituto la certeza de que se encuentran libres de violencia, esto significa: sin hostigamiento y acoso sexual o laboral, pero, en este caso, las cosas han sido diferentes en los cubículos de regidores y sesiones de cabildo, donde, el regidor y su suplente, se han pasado de la raya en su intercambio de palabras con estas funcionarias…- La claridad en las normas para regular las relaciones laborales es un pilar dirigido a la eficiencia y al respeto básico de los derechos humanos y laborales de las personas y a construir condiciones dignas para el trabajo, procurando normas que susciten positivamente el cambio en las relaciones de género y en las dinámicas que destierren todos los tipos de violencia…-

EN LOS PROXIMOS meses, se esperan sorpresas de algunas autoridades que actuaran conforme a derecho para castigar y sancionar a los demandados con la inhabilitación de las funciones públicas, así como proteger los derechos de las y los regidores…- ¡AGUAS!…- Son bastantes las instituciones gubernamentales, los que están al pendiente de cómo se desarrolla el ejercicio laboral de las mujeres, el cual, debe ser de acuerdo a los nuevos protocolos que por ley, reformó el senado de la república y la cámara de diputados de la federación, así como de los Congresos locales de cada estado del país mexicano…- EL CASO AHÍ ESTA, por lo pronto, no puedo entrevistar a ninguna de las regidoras, porque la ley electoral del INE, les prohíbe señalar y criticar a compañeros de partido en tiempo electorales. Por lo pronto, hay que esperar los resultados, porque Arráyales, se registró como aspirante a la alcaldía de Cajeme y su asistente, se registró para regidor, ambos en MORENA…- SE LES CAERA SU JUEGO……….-

ESTE PROXIMO viernes, estará en Cajeme, el candidato a la gubernatura de Sonora por MORENA, Dr. Alfonso Durazo Montaño en la colonia Villa Bonita en el transcurso de la mañana. En esta visita, se tienen programados una serie de eventos sociales para dar la bienvenida a quien encabezará la fórmula ganadora de los candidatos a diputados y alcaldes por Morena…- NO SE PIERDAN. El que se mueve, no sale en la foto………………-

EMPIEZA Cajeme a dar signos de vida…- Este jueves 18 de Marzo del presente año a las 10:00 horas de la mañana, en el restaurante Las Violetas del Residencial Galerías, ubicado en calle Ninari y Zacatecas, se anunciará la Carrera Baskasike Bikes , primera carrera del Campeonato Municipal MTB: Rene “Ranas” Lugo, que reunirá a ciclistas de montaña del sur de nuestro estado de Sonora…- NO LO OLVIDEN……- La iniciativa que envió hoy el titular del Poder Ejecutivo Federal AMLO a las y los senadores también incluye sanciones contra la corrupción de jueces y magistrados, de igual forma establece que el nepotismo podría ser sancionado hasta con 20 años de inhabilitación. Explicó en un comunicado que la iniciativa plantea la creación de una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, cuenta con un esquema sancionatorio del nepotismo y establece como causa de responsabilidad administrativa expresa “para quienes, valiéndose de sus atribuciones directa o indirectamente, designen, nombren o intervengan para que se contrate en cualquier órgano jurisdiccional o área administrativa, a personas con las que tenga lazos de parentesco por consanguinidad, afinidad hasta el cuarto grado o vínculo de matrimonio, concubinato o afectivo”…- SI ESTE CAMBIO A LA CONSTITUCION SE DA, pues a la familia Lamarque y a la familia Patiño, les irá muy mal, porque hace poco, alguien con mucho conocimiento de sus movimientos laborales de sus familias, hizo público todo su parentesco trabajando en la administración pública, lo cual es un claro NEPOTISMO…- Ósea, que el diputado federal con licencia, Javier Lamarque Cano, podría ser debut y despedida en la política mexicana, porque no creo aguante 20 años de inhabilitación, para ocupar otro puesto público. Eso, si se da la reforma a la ley del Poder Judicial de la Federación…- A ver si no dicen que le doy carrilla, porque no me dio CHAYOTE…- ¡AGUAS!…- Habrá mucha tela de donde cortar, porque los usuarios de las redes sociales están a todo vapor en estos momentos, opinando al respecto de este nuevo cambio a la ley de nuestra Constitución, sacando MEMES de la Película LA LEY DE HERODES

