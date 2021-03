EU renovará visas sin necesidad de entrevista

Compartir ! tweet





La Embajada de Estados Unidos en México informó que esta política se encontrará vigente hasta el 31 de diciembre de 2021

La Embajada de Estados Unidos en México informó que los solicitantes que tramitan la renovación de una visa de no inmigrante dentro de la misma categoría, y cuya visa expiró en los últimos 48 meses, pueden ahora renovarla sin necesidad de una entrevista.

Anteriormente, sólo los solicitantes de visas de no inmigrante cuya visa expiró en los últimos 24 meses, eran elegibles para una exención de entrevista.

A través de redes sociales, la Embajada de Estados Unidos en México informó que esta política se encontrará vigente hasta el 31 de diciembre de 2021.

“Este cambio permitirá a los oficiales consulares continuar procesando algunas solicitudes de visa de no inmigrante, al tiempo que se limita el número de solicitantes que deben asistir a la sección consular”, se detalló en redes sociales.

“Esta medida reducirá el riesgo de contagio de covid-19 entre solicitantes de visa y el personal consular”, se agregó. Tomado de Excelsior.