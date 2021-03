Compartir ! tweet





El Alcalde Mariscal ocupado en que el Congreso apruebe el Presupuesto 2018; y Lamarque ocupado presionando a Morena para que ya haya candidato

Al presionar al partido con sus exigencias y presiones, Javier deja en claro que no tiene el apoyo de Durazo como ha presumido

Es el menos indicado para la candidatura pues en el Congreso de la Unión ha votado para quitarle recursos federales a Cajeme y a Sonora

POLITICA REGIONAL/Por Alberto Camacho

Lo que son las cosas, mientras el Alcalde Sergio Pablo Mariscal, anda muy ocupado y preocupado para que nuestros “ilustres” diputados locales aprueben el Presupuesto Municipal de Cajeme 2021, el legislineador federal también anda muy ocupado y preocupado, pero para que Morena adelante la designación del candidato a la Alcaldía.

Desde la semana pasada, el Presidente Municipal ha venido exponiendo a “nuestros representantes” en el Congreso Local que no tienen excusas y elementos para no hacerlo, pero muchos de ellos ya solicitaron licencias y andan encampañados, dicho esto último por el columnista.

Aunque no es como para que Cajeme se vaya a pique en materia presupuestal para este año o se vaya acabar el mundo, pues el Ayuntamiento pudiera irse al esquema de reconducción presupuestal.

En cuanto al cajemense-distritofederaleño Javier Lamarque Cano, que sepamos no ha intercedido ante los diputados locales de Morena o cabildear ante los de oposición para sacar adelante el Presupuesto.

Está visto que esta persona que ya fue alcalde y derrotado dos veces antes del 2018 a diputado federal y a alcalde, le vale un cacahuate el desarrollo municipal, el desarrollo económico, el educativo, medico y otros mas que han sido golpeados por su jefe y “amigo” Lopez Obrador, el peor Presidente Municipalista de los últimos sexenios.

Javier dijo ayer martes que la designación del candidato de Morena a la Presidencia Municipal podría ser en la primera semana de abril, pero que se pedirá a la comisión organizadora de este proceso que adelante los tiempos para que se conozca antes el nombre de la persona designada.

Consideró que se requiere adelantar tiempos para, según él, fortalecer la participación del partido en el próximo proceso electoral y lograr la unidad de quienes figuren en la encuesta que decidirá al o la candidata.

Ahora bien, Lamarque al presionar al partido con esas exigencias, queda claro que no tiene la candidatura en la bolsa y el solito se mata dejando al descubierto que Alfonso Durazo no lo trae como su candidato a la alcaldía.

Y es que a buen entendedor pocas palabras.

Ha, finalmente el Ingeniero y amigo personal, Walter Fraijo, me envió ayer un vídeo de las oficinas de dizque Enlace, de Lamarque, de Zaragoza y Zacatecas, donde al parecer se aprecia un “diablito” en el medidor de la CFE.