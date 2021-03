Compartir ! tweet





TRASCENDIO, que desde la ciudad de México y del centro de Computo C5i, están rastreando y ubicando estados, municipios, domicilios, computadoras y telefonía celular, desde donde se editan acciones que violentan los derechos humanos de las personas, a los cuales, se les citar,a de un momento a otro, para comparecer por medio de un citatorio y aclararen sus publicaciones obscenas desde sus computadoras y celulares ante la instancia de la FGJE y FGR…- UN CASO MUY CONOCIDO, fue el que se suscitó contra el C.P. Ricardo Bours Castelo en Sonora

EL ILUMINADO- JAVIER LAMARQUE CANO, es otro iluminado que se siente tocado por la mano de Dios…- dijo en conferencia de prensa, que la elección para candidaturas serán por medio de encuestas, en las cuales, medirán tres cosas, si es conocido, y que opinión se tiene de esa persona, si es positiva o negativa…- MI PREGUNTA ES: ¿Qué haría usted como ciudadano, señor Lamarque, si supiera que su diputado federal no ayudo en nada a su municipio? – le informo que este es un patíbulo al que subiremos juntos como sociedad, y no piense que porque fue Alcalde en el pasado, ya logró la candidatura a la alcaldía de Cajeme…- Hechos no palabras

MAREA BRAVA/ Por Eduardo Flores

El Gobierno del Estado de Sonora, a través de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, creó la Unidad de Prevención e Investigación Cibernética, esta Unidad tiene como objetivo prevenir, atender y combatir incidentes que se cometen a través de medios digitales, como fraude, extorsión, robo de identidad, explotación sexual, acoso, maltrato animal, venta de sustancias prohibidas, Memes ofensivos y críticas que dañan la moral de las familias, entre otros delitos…- ESTA POLICIA DA CON quien resulte responsable de LOS QUE TIRAN LA PIEDRA Y ESCONDEN LA MANO…- TRASCENDIO, que desde la ciudad de México y del centro de Computo C5i, están rastreando y ubicando estados, municipios, domicilios, computadoras y telefonía celular, desde donde se editan acciones que violentan los derechos humanos de las personas, a los cuales, se les citará de un momento a otro, para comparecer por medio de un citatorio y aclararen sus publicaciones obscenas desde sus computadoras y celulares ante la instancia de la FGJE y FGR…-

UN CASO MUY CONOCIDO, fue el que se suscitó contra el C.P. Ricardo Bours Castelo en Sonora, quien recibió un golpe mediático por redes, la cual, denunció ante la instancia correspondiente que desde las oficinas centrales del Partido del Trabajo de la ciudad de México, le lanzaron videos de caricaturas y fotos montajes en redes sociales donde exhiben al candidato como un obsesionado por el poder, y lo acusan de cometer un ilícito sin ofrecer pruebas ni hacer la denuncia penal correspondiente…- NO SE HA DICHO EN QUE QUEDO ESTE DELITO…- ASI COMO Ricardo dio con esto, ahora, la policía cibernética, tiene todas sus herramientas listas para actuar contra estos ANARQUISTAS que se dedican a trabajar en campañas electorales a favor del mejor postor $$$$$$$$, claro está, que quien filtra la información, también será requerido para que asuma su responsabilidad, porque todos los celulares de la sociedad en general, no se escapan a este monitoreo, por si se les denuncia…- SE RUMORA que ya hay unos Dizque reporteros y dizque medios de comunicación, actuando en favor de algunos candidatos, con críticas, memes y ofensas contra sus adversarios políticos, lo cual, se ventilará públicamente contra ellos…- ¡AGUAS!…- NO LO QUIEREN CREER…..- POR OTRA PARTE, el joven político de la Alianza PRI, PAN y PRD, Lic. José Enrique Guerra Fourdcade, mañana presentará su registro como aspirante a la diputación local por el Distrito XVII, quien es parte de la tercera generación de la familia Guerra en Cajeme…- NO PORQUE YO LO DIGA, pero, me gustaría que El Borrego Gándara, seleccionara a los mejores candidatos, porque la preparación que lleva este joven político, es de lo mejor, ya que cuenta con varias propuestas escritas para reformar algunos artículos de ley, que ayudarían bastante al desarrollo de Sonora…- ESTE JOVEN, proviene de una familia muy honesta y de principios que les heredó el patriarca de la familia, el profesor José L. Guerra…- Y pobre de que alguien diga que miento………..- EL ILUMINADO- JAVIER LAMARQUE CANO, es otro iluminado que se siente tocado por la mano de Dios…- dijo en conferencia de prensa, que la elección para candidaturas serán por medio de encuestas, en las cuales, medirán tres cosas, si es conocido, y que opinión se tiene de esa persona, si es positiva o negativa. Y si la gente está dispuesta a votar por esa persona…- Agregando que se le investigará su trayectoria política en estado y municipio a todos los participantes, para tomar una decisión sobre su aspiración política…- LO QUE DICE LAMARQUE es bueno para todos…- MI PREGUNTA ES: ¿Qué haría usted como ciudadano, señor Lamarque, si supiera que su diputado federal no ayudo en nada a su municipio? – le informo que este es un patíbulo al que subiremos juntos como sociedad, y no piense que porque fue Alcalde en el pasado, ya logró la candidatura a la alcaldía de Cajeme.- Pareciera que su rueda de prensa fue a modo $$$$$, porque nadie le cuestionó sus aportaciones a Cajeme, desde el curul que ocupó para servir a las familias mexicanas del SURESTE mexicano, porque de Cajeme, se olvidó por completo…- Adiós, señor diputado- dijo su jefe de prensa, besando la mano que el diputado le tendió….- HOY FUE la reunión de la Comisión de Hacienda municipal, donde se atendió cada uno de los temas más cuestionados en sesiones de cabildo por algunos regidores interesados en los temas más relevantes, pero, se olvidaron o lo guardaron el tema de Plutarco Sánchez Patiño, ex funcionario que lucró con las arcas del municipio, cuando estuvo al frente del Instituto del Deporte. A este muchacho, se le obligó a devolver los recursos faltantes ante tesorería municipal, no sin antes, presentar una de3manada contra su ´persona ante Contraloría Municipal, remitiendo su caso para investigación ante el Instituto de Responsabilidad Financiera municipal, desde donde se puede desprender su INAHABILITACION para ocupar otro cargo como servidor público Federal, Estatal o municipal…- EN UNA PALABRA quedaría fuera de la jugada política, de resultar responsable del mal uso de los recursos públicos de Cajeme…- LO MARCA LA LEY DE SERVIDORES PUBLICOS…………- NO SE LES OLVIDE QUE YA CONTAMOS con la Iniciativa que reforma el Código Penal, inhabilitación, cárcel hasta por cincuenta años y regresar lo robado, a servidores públicos o particulares que incurran en este delito y con esto terminar de una vez y para siempre con actos de corrupción en estado y municipios…- AQUÍ CABEN El Locutor y el Plutarco, porque existe documentación que avala sus actos de corrupción ante Contraloría y la Unidad de Responsabilidad Administrativa, donde se atienden sus casos por separado, para una resolución que no se ha querido entregar…- Por eso esto…- Un gran logro es la aprobación de la iniciativa “Muerte Civil” en Sonora, presentada por la diputada Alejandra López Noriega, ya que con esta ley se podrán inhibir los delitos de corrupción en servidores públicos o particulares, pues ahora podrían alcanzar inhabilitación, cárcel hasta cincuenta años y regresar lo robado a quienes realicen este tipo de prácticas que tanto daño le han causada al país y que colocan a México entre las naciones en las que más se percibe este fenómeno

GRACIAS POR SU TIEMPO CUALQUIER ACALARACION O DUDA CELULAR: 6442-12-90-71 MI CORREO: REPORTERO60@YAHOO.COM.MX