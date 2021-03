Pide Cofetur a prestadores de servicios turísticos no bajar la guardia ante el color verde del semáforo epidemiológico

Compartir ! tweet





Hermosillo, Sonora; marzo 16 de 2021. Con la llegada de Sonora al color verde en el semáforo epidemiológico implementado por el Gobierno Federal, los prestadores de servicios turísticos y las empresas del sector no deben bajar la guardia y continuar los cuidados para evitar contagios por COVID-19, destacó Luis Núñez Noriega.

El coordinador de la Comisión de Fomento al Turismo (Cofetur) expresó que después de que se diera a conocer por parte de autoridades de salud federal esta determinación, los prestadores de servicios deben continuar trabajando y reforzar las medidas en los destinos y sus negocios.

“Los prestadores de servicios se han mantenido informados y en constantes capacitaciones para combatir al coronavirus, han hecho un gran esfuerzo para continuar trabajando, los llamo a redoblar esfuerzos para no regresar en el semáforo y tener que cerrar o disminuir los aforos”, dijo.

Explicó que gracias al esfuerzo de la ciudadanía, de los empresarios y de los prestadores de servicios para disminuir los contagios y muertes por coronavirus, se logró avanzar en el semáforo nacional y en el Mapa Sonora Anticipa presentado por la Secretaría de Salud.

“Quiero ser muy claro, estos avances no significan que el coronavirus se fue, esto nos muestra que estamos haciendo las cosas bien como ciudadanos, la salud debe de ser nuestra prioridad como personas y como prestadores de servicios”, consideró.

Núñez Noriega llamó al sector turístico de Sonora a continuar aplicando los lineamientos y protocolos emitidos por las autoridades, como: solicitar a sus clientes y trabajadores que utilicen cubrebocas, gel antibacterial, que guarden sana distancia y respeten los aforos.

“Es importante que también mantengan las medidas ya conocidas, como contar con barreras físicas de acrílico o plástico al atender a sus clientes, utilizar tapetes sanitizantes, desinfectar las superficies, tomar la temperatura de sus clientes y de sus trabajadores, respetar los aforos, entre otros”, comentó.