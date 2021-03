Compartir ! tweet





Durazo, de picada, pese al 1.7% de ventaja que le da Massive Callern; sale con el 34.3% contra el 32.6 de Gandara y el 10.6 de Bours; llego a tener hasta 5 puntos de ventaja

Causas? Varias; no escucha ni atiende a sus amigos de Sonora que le entienden a las campañas, prioriza al grupito de chilangos que se trajo del D.F.

La Súper Boda de la hija de la Gober es un insulto a Sonora; terrible y revelador audio-video sobre lo que se le viene encima, empezando con la Ficalia Federal

POLITICA REGIONAL/Por Alberto Camacho

Terrible y revelador el audio-video de los preparativos y la boda de una de las hijas de la gobernadora Claudia Pavlovich con conocido jalisciense en uno de los hoteles mas lujosos de Guadalajara.

Se habla de 300 invitados de Sonora, Jalisco y de otras entidades del país y tan sólo el contrato para el organizador del evento fue de 6 millones de pesos, y a decir de allegados a la mandataria, el costo total pudo llegar a los 50 millones.

El audio-video es el vivo ejemplo de lo que a gastos suntuosas esta acostumbrada la “diva” de Sonora, y ahí mismo se dice que entre el 20 y 20 de marzo, la Fiscalía General de la República empezaría a citar a comparecer a algunos funcionarios y exfuncionarios estatales que se han enrriquecido a manos llenas.

También se cita el desmedido enriquecimiento del esposa de la mandataria, Sergio Torres, sobre todo en materia ganadera y de demás bienes inmuebles.

Con ello –desde Palacio Nacional?– se estaría matando dos pájaros de una pedrada: Exhibir el desmedido enriquecimiento de Claudia Pavlovich y pegarle al PRI en estos tiempos electorales, como se le está pegando al PAN en el caso del gobernador de Tamaulipas.

Sin embargo, un amigo cercano a uno que le entiende muy bien a estos asuntos no descarta que detrás del golpazo a la guerita de la Pitic esté conocido político sonorense al que la Claudia dejó sólo ante el desgastado y manoseado caso de El País y El Reforma de lo del banco del Andorra.

Ese asunto del banco de Andorra ya fue manejado por allá entre el 2010 y el 2011 por el mismo Reforma, siendo todo debidamente aclarado desde el punto de vista legal tanto nacional como internacional, y no se cometió ningún ilícito ni ningún error, ah, pero era necesario volverlo a revivir para golpear no tanto a Beltrones sino al PRI.

SONORA SE ESTA CERRANDO. De acuerdo a Massive Caller, ahora la ventaja de Durazo se reduce al 1.7%. 34.3 contra 32.6. Bours 10.6.

Así es, pasadita la semana del arranque oficial de la campaña para gobernador de Sonora, la empresa consultora y de encuestas Massive Callen, da a conocer ayer domingo que los números o porcentajes están muy cerrados, apenas el 1.7% de ventaja para Arturo Durazo.

Y si decimos que “se está cerrando”, es porque el expriista, expanista, experredista y ahora morenista llegó a andar como 5 puntos arriba de su pricipal contendiente Ernesto Candara, quien en este último trabajo de Massive Callern sale con el 32.6% contra el 34.3% de Alfonso Durazo y el 10.6% de Ricardo Bours.

Sin ser uno experto o analista de alcurnia, varios asuntos, denuncias, guerras sucias o campañas negras le estarían afectando al de Bavispe, quien al igual que AMLO no escucha ni atiende a quienes tratan de ponerlo al tanto de los hechos y tomar precauciones.

Alfonso está rodeado o “secuestrado” por sus amigos chilangos y exfuncionarios de la SSPF que no pueden conocer mejor el entorno y sentir de Sonora y de los sonorenses que desde hace dos o tres años se la han rifado con él, pero poco a poco los ha ido relegando e ignorando, y ahí están las consecuencias.

Si, ahí están las consecuencias: Va de picada pese a ese 1.7% de ventaja. Massive Callern es creíble. Yo no le creo a las encuestas de El Heraldo de México, el Excelsior, Milenio y El Universal, porque son orquestadas y pagadas desde Palacio Nacional.