Respeto para los sonorenses, determinación para delincuentes: Ricardo Bours

Compartir ! tweet





Establecer una extensión del ISPE para reclutar y capacitar a más elementos, así como estimular a las corporaciones para que tengan mejores salarios los policías.

Impulsar el turismo en Puerto Peñasco es una prioridad.

Para los pequeños pescadores establecer una cadena de cuartos fríos.

Puerto Peñasco, Sonora 14 de marzo de 2021. En recorrido con comerciantes del Malecón y en reuniones con pescadores, Ricardo Bours Castelo, candidato de Movimiento Ciudadano a gobernador de Sonora expresó que se va a establecer una extensión de Instituto Superior de Seguridad Pública del Estado (ISPE) en el norte para que se capacite y reclute a más elementos: “Si queremos que las fuerzas de seguridad federales traten a los sonorenses con respeto y a los delincuentes con determinación”.

Además dijo que no se puede generalizar a los policías, hay que estimular a las corporaciones policiacas ya que los policías en Sonora son los peores pagados en el país.

Ricardo Bours mencionó darle a Puerto Peñasco inversión estatal para obras municipales, los primeros dos años mínimo en obras en consejos de concertación ciudadana. “Mi intención es generar el 5% del pib para que salga del turismo”.

En la reunión con los pescadores habló de la importancia de un entendimiento claro y evitar el abuso por parte de las autoridades federales ante la reglamentación sin sentido, donde los pecadores estén acompañados por el Estado, nadie mejor que ellos saben sobre la conservación pero hay que recuperar.

También se establecerá una cadena estatal de cuartos fríos para cuando se haga volumen se comercialice mejor y se pueda otorgar un precio de garantía y no que se paguen abajo de la panga: “El camarón de aquí es de mejor calidad y está más barato que en el sur”.

Además Ricardo Bours Castelo señaló que el Presidente no ha sido capaz de resolverles la problemática a los pescadores, “tenemos que acompañar a los pescadores en hacer sus gestiones y defender las artes de oficio”.

Sobre la urgencia de que Peñasco tenga un nuevo relleno sanitario, el candidato ciudadanos, indicó que urge resolverse de forma adecuada.

Ricardo Bours mostró su preocupación en cuanto a las campañas, ya que en esta ocasión son atípicas, pero dijo “nosotros vamos muy bien porque hay propuesta de parte mía”.

“Estamos trabajando en una campaña de más contacto por diferentes medios sin eventos grandes, a pesar de que cuidamos todos los detalles, es necesario señalar que en no hay un protocolo por parte del Instituto Estatal Electoral ni de las autoridades de salud, estamos a tientas pero nosotros siempre tratando de proteger a quienes queremos convencer, a las y a los simpatizantes, de que somos la mejor propuesta”.