INICIAREMOS LA REACTIVACIÓN DE LA ECONOMÍA CON LAS PEQUEÑAS EMPRESAS: “BORREGO” GÁNDARA

El Candidato a Gobernador se comprometió a impulsar programas de Gobierno que beneficien primero a las MiPymes, para así darle dinamismo a la economía

Hermosillo, Son.- Las grandes empresas han sido por costumbre las primeras en recibir apoyos gubernamentales para impulsar la economía local, ahora le vamos a dar la vuelta y empezaremos por nuestra base comercial para recuperar la reactivación del mercado, adelantó Ernesto el “Borrego” Gándara.

El Candidato a Gobernador de la Alianza “Va Por Sonora” explicó que la propuesta que presentó en un video publicado en sus redes sociales se basa en atender a los empresarios en pequeño como las carretas de hot dogs, boutiques, abarrotes, taqueros, comerciantes, músicos, locatarios, servicios de profesionales, en general los pequeños comercios, que mantienen la economía local y otorgan empleos a familias de bajos recursos, se trata de mejorar la calidad de vida de las personas.

Este tipo de negocios, abundó, se han visto afectados en gran medida por la contingencia que ha causado el Covid-19, por lo que es urgente comenzar desde la base económica.

“Le daremos un giro tremendo a la forma de manejar la economía. La gran reactivación económica comienza por ellos, ese será el compromiso de mi Gobierno apoyar a los más vulnerables, ellos serán los primeros en la lista”, garantizó el Candidato por la Alianza.

Recuperar la circulación económica local después de las afectaciones que ha dejado la pandemia, es una de las mayores preocupaciones para el Candidato de la Alianza “Va por Sonora”, quien lo manifiesta en esta segunda semana de campaña en la que estará presentando propuestas enfocadas a la reactivación de la economía.

Es por eso que para recoger las inquietudes de los propietarios de los negocios, durante estos diez días de campaña ha realizado visitas a comerciantes y emprendedores de Nogales, Etchojoa, Empalme, Navojoa y Hermosillo, escuchando y construyendo de su mano propuestas que reactiven su economía.

“Estamos reuniéndonos con la gente, estamos escuchándolos, y entendemos que han tenido un año complicado, que han batallado, que han tenido días de angustia por la falta de dinero en su casa, en sus negocios, y queremos que estén seguros que ellos van a ser nuestra prioridad, vamos por ustedes”, resaltó el “Borrego” Gándara.

No quiere decir que dejarán de apoyarse a las grandes empresas de Sonora, dijo, sino que los apoyos empezarán a fluir desde abajo, con la gente, con quienes más incertidumbre tienen respecto a su día a día.

“Vamos a gestionar los apoyos que necesiten, vamos a darles créditos como ya lo hemos dicho, sin cobrar intereses, vamos a darles facilidades fiscales, vamos a ayudarles a crecer su tienda, su carreta, su estética, su lugar de trabajo”.

Ernesto el “Borrego” Gándara aseguró estar sensible a los problemas sociales, a la falta de oportunidades ocasionadas por la alerta sanitaria, es por eso que a la par de la generación de estos apoyos se trabajará en regresar los incentivos que el Gobierno Federal ha quitado y que en este periodo les genera aún más incertidumbre y temor, al dejarlos desprotegidos en el tema de Seguro Popular, Estancias Infantiles, el programa Prospera.

“La gran reactivación económica comienza por ellos, porque no podemos arreglar los problemas del 2021 con oficinas creadas en los años 90’s. Todo esto lo vamos a cambiar”, declaró el representante de la Alianza “Va por Sonora”.