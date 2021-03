Compartir ! tweet





¡En Sonora Ricardo Bours le dice a Durazo, “Ten poquita vergüenza y renuncia a tu candidatura para que enfrentes el juicio” llego la hora de que pagues las consecuencias de tu incapacidad, fuiste el responsable de la seguridad de Sonora y México durante 2 años y no hiciste nada, no seas cínico la familia Lebaron no quiere tu solidaridad quiere que pagues por tu ineptitud!