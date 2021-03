Ricardo Bours se reúne con jóvenes y mujeres en Nogales

Compartir ! tweet





Nogales, Sonora, 12 marzo 2021.- Temas de seguridad, vialidad, servicios públicos, empleo, entre otros, fueron sobre los que platicaron jóvenes y mujeres de Nogales el día de ayer con Ricardo Bours Castelo.

El candidato a gobernador por Sonora, de Movimiento Ciudadano, comentó que la delincuencia, al sembrar terror, encarece la calidad de vida de los ciudadanos, la competitividad, las tradiciones y así está Sonora y no lo debemos permitir.

Además, habló sobre la importante labor de los policías y la necesidad de dignificar su trabajo para que recuperen el espíritu de servicio, ya que sin seguridad no hay vida.

Abordó el tema de la vialidad, señaló que, si se les preguntan a los ciudadanos de esa ciudad, cuánto tiempo pasan en el tráfico se darán cuenta de una realidad desastrosa, debido a las condiciones de las calles de Nogales: “El confort de una ciudad se mide en el tiempo que pasa en las actividades que tú decides y el tiempo que uno pasa en el tráfico es tiempo perdido”.

Ricardo Bours dijo que hay que exigir al Gobierno Federal lo que nos corresponde a los sonorenses, mostrando eficiencia administrativa: “Mi forma de ver las cosas es esa, no hay manera de ir a algún lugar y no generar compromisos”.