MAREA BRAVA/Por Eduardo Flores

EL EXPROCURADOR DE SONORA, Lic. Abel Murrieta Gutiérrez, no debe utilizar conflicto de intereses para desacreditar al candidato por la gubernatura de Sonora por Morena, Dr. Alfonso Durazo Montaño, manipulando la desgracia de los LeBaron, en una campaña política, dijo el aspirante a la alcaldía por morena en Cajeme, Ing. José Carlos Galindo, haciéndole un llamado para que nos manejemos en una situación pareja para todos. “Nosotros ya no queremos privilegios. No queremos tener ventajas de unos cuantos sobre otros, y en ese sentido, no debemos utilizar plataformas de esta naturaleza para fines muy personales de uno”, resaltó “hago un llamado también a que ciertos candidatos y muy probables candidatos que se mueven en este cuadrilátero, utilicen los reflectores de una forma personal, organizando un conflicto de intereses el abogado Murrieta que también participa en una contienda electoral, mesclando una cosa con otra”…- Esta observación del ing. Carlos Galindo, se da por la denuncia que presentaron Los LeBaron contra Durazo Montaño, por supuesta omisión del día de los hechos contra miembros de su familia, de lo cual, todos sabemos, que el ex procurador Abel Murrieta Gutiérrez, es el abogado defensor del atentado que sufrieron miembros de su familia…-

EL ASPIRANTE A LA ALCALDIA DE Cajeme por Morena, continuó diciendo que Murrieta Gutiérrez, debe definirse si va a trabajar en el caso o, definirse sin mezclar con golpeteo político en un afán de posicionarse, golpeando a Durazo Montaño en una arena política. “Yo conozco al abogado Murrieta Gutiérrez, es una persona muy seria y muy profesional, así como conozco al político quien también es muy serio y en lo personal tiene todo mi respeto, pero, el problema viene cuando se mezcla la parte profesional y personal con un tema público, utilizándolo para posicionarse de una forma negativa contra un contrincante, obvio, refiriéndose a Ricardo Bours Castelo, lo cual lo ve como conflicto de intereses, olvidándose por completo de la imparcialidad, utilizando los medios de todo tipo para denostar al adversario político que tienen enfrente…- ASI LAS COSAS…-

LA GUERRAS sucias ya empezaron…- ESPEREMOS las cosas, no lleguen a mayores…- POR OTRO LADO, aparece por redes sociales y mensajes de Wuattsapp, que el Diputado Federal con licencia, Javier Lamarque Cano, compró un paquete de LIKES a Árabes musulmanes para llamar la atención entre la ciudadanía y los grandes políticos de MORENA. En los comentarios ciudadanos de redes sociales, le hacen ver que en otras plataformas, los LIKES, son más baratos y sin nombres falsos…- EN OTROS comentarios, afirman que si le quitan los votos comprados y le dejen los reales, pues se queda solo…- ESTA PRACTICA para adquirir LIKES, ya todos la saben, pero, comprarle a los árabes, fue muy mala idea, ya que solo se puso de pecho para que le criticaran públicamente…- BENDITAS REDES SOCIALES, no se les va una a los ciudadanos que viven pegados a sus celulares, sacando información de todas las plataformas, para saber quién es quién……….- HAY TE VAN MUCHOS LIKES ERVANOS!!! ………….-

MIENTRAS POR NOGALES el candidato por movimiento ciudadano, C.P. Ricardo Bours Castelo, se reúne con jóvenes y mujeres, para platicar los temas de seguridad, vialidad, servicios públicos, empleo, entre otros importantes que se requieren para una mejor calidad de vida. En este encuentro, el candidato a la gubernatura por Sonora, les comentó que la delincuencia, al sembrar el terror, encarece la vida de todos los ciudadanos y de la competitividad y no lo debemos permitir, por lo cual, hay que rescatar Sonora en este próximo 6 de junio…- RICARDO continua con su peregrinar por cada rincón del estado, promocionando sus ideas, propuestas y programas que trae junto a su equipo de trabajo, para lograr un mejor desarrollo para todos…………- ME ENCONTRE con algunos priistas que se quedaron por lealtad en el edifico de la calle Sinaloa, desde donde, se están organizando para competir con los pocos que quedaron en el próximo proceso electoral que se avecina, ya que tienen plena confianza en los perfiles de su militancia que se han registrado para participar en este proceso electoral…- EL PRI-Cajeme, ya se parece a las oficias del PRD, olvidado y lleno de deudas y polvo por la falta de mantenimiento, ya muchos emigraron en busca de mejores oportunidades, porque aquí, las cosas se pudieron feas para todos y cada quien tomó su camino, por culpa, de los que hicieron mal su trabajo, al dividir la estructura de la militancia con que contaban en otros tiempos…- LA 4T, los obligo a dividirse, porque fue vergonzoso para todos el destape de la peste (cloaca) que dejaron los que se fueron con sus actos de corrupción contra el erario público de todos los mexicanos.

