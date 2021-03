Compartir ! tweet





LOS CUATRO CANDIDATOS FUERTES para ocupar la silla de gobierno del estado de Sonora, son: Rosario Robles Robles, del Frente por Mexico, Dr. Alfonso Durazo Montaño, por Morena, Lic. Ernesto “El Borrego” Gándara, por la Alianza y por Movimiento Ciudadano, el CP Ricardo Bours Castelo…- Estas figuras políticas, afirman que van a lograr el triunfo electoral este 6 de junio, lo cual es obvio, pues todos quieren ganar, porque nadie quiere perder

La exsenadora Anabel Acosta Islas, registró su candidatura a la alcaldía de Cajeme, recibiendo su registro el secretario de procesos internos del Comité Directivo Estatal del PRI Wencelao Cota Montoya, la cual, es parte de la alianza que encabeza el candidato Ernesto “El Borrego” Gándara…- parece que los astros se andan alineando en favor de la exsenadora

MAREA BRAVA/Por Eduardo Flores

LOS CUATRO CANDIDATOS FUERTES para ocupar la silla de gobierno del estado de Sonora, son: Rosario Robles Robles, Frente por México, Dr. Alfonso Durazo Montaño, por Morena, Lic. Ernesto “El Borrego” Gándara, por la Alianza y por Movimiento Ciudadano, el CP Ricardo Bours Castelo…- Estas figuras políticas, afirman que van a lograr el triunfo electoral este 6 de junio, lo cual es obvio, pues todos quieren ganar, porque nadie quiere perder…- Sobre este tema, es importante destacar que los que tienen la última palabra para decidir el triunfo electoral por alguno, la tienen LOS SONORENSES. Estos determinaran que perfil les conviene para poner en sus manos el destino de todos aquellos que buscamos un mejor futuro para nuestras familias.-

No me cabe la menor duda que los cuatro candidatos en mención, traen todo el conocimiento administrativo para gobernar Sonora, ya que por todos los rincones del área geográfica de esta entidad federativa, está siendo visitada por los cuatro candidatos, los cuales exponen sus propuestas e ideas de atención para promover al Sonora que todos queremos, porque los cuatro candidatos traen bien formuladas sus doctrinas para remplazar al gobierno saliente, el cual, tiene el compromiso de terminar su sexenio sin apegarse a uno, u, al otro…- PARA MI, EN LO PERSONAL, les ´puedo decir que los cuatro son buenos, y no se dejen engañar por falsas encuestas a modo que realizan algunas casas y medios de comunicación, que buscan como llamar la atención de los candidatos en mención…- ES MUY PRONTO, para decir quien será el vencedor, porque el voto ciudadano, se encuentra en la mesa de discusión de todas las familias de Sonora…-

POR OTRO LADO, los aspirantes a las alcaldías de los 72 municipios de Sonora, por los diferentes partidos políticos que van en alianza y de otros que van solos, sé dicen ganadores, porque como digo, nadie quiere perder, todos quieren ganar. Algunos aspirantes a alcaldías, tienen cola que les pisen, y la gente no se explica cómo es que vienen como aspirantes a alcalde, si existen elementos probatorios de un delito cometido, pero, que jamás se le comprobó por la FGJE, lo cual, el ciudadano lo reprueba y le asigna el VOTO DE CASTIGO el mero día de la votación…-

OTROS ASPIRANTES, tienen miedo ir al extranjero en este tiempo de elecciones, porque tienen cuentas pendientes con la Ley Norteamericana, y podrían ser detenidos, como el Alcalde de Bacum, que perdió la silla de palacio de gobierno de este municipio (Bacum), porque contaba con orden de aprehensión en el extranjero, por diversos delitos que traía pendientes. OTROS no tienen solvencia económica y disciplina política para pretender ser los elegidos, ya que de acuerdo a los estatutos de sus partidos, serán ellos los que decidan el perfil que debe representarlos como candidato a alcalde en ese municipio…- DE IGUAL FORMA, la lista para las diputaciones federales, está muy llena y todos se dicen triunfadores. Unos ya mandaron hacerse un traje a su medida con el mejor sastre de Sonora, porque ya se creen sentados en un CURUL de la cámara baja de la ciudad de México, olvidando algunos, que para poder merecer una diputación de esta naturaleza, debes presentar ante tus superiores, los trabajos que has realizado en bien del partido y de la gente de tu municipio…- ¡AGUAS! …- En lo que respecta a las Diputaciones locales de los diferentes Distritos de Sonora y de cada municipio, estos se encuentran saturados a mas no poder, porque en Cajeme, el Distrito que me pongas, ya cuenta con más de 70 aspirantes registrados a un puesto de elección popular, lo cual, puedo decirles que es absurdo que todos quieran, porque si no se manejan en UNIDAD al interior de sus partidos políticos, perderán todo y se quedaran sin nada…- TODOS DEBEN UNIRSE y habrá trabajo para todos…- OBVIO, que lo digo para todos los militantes de cada partido político, que busca una oportunidad para participar en este próximo proceso electoral de este 6 de junio…- SUMENSE Y EL TRIUNFO ESTARA EN SUS MANOS…………….- AYER POR LA MAÑANA, la exsenadora Anabel Acosta Islas, registró su candidatura a la alcaldía de Cajeme, recibiendo su registro el secretario de procesos internos del Comité Directivo Estatal del PRI Wencelao Cota Montoya, la cual, es parte de la alianza que encabeza el candidato Ernesto “ El Borrego” Gándara…- parece que los astros se andan alineando en favor de la exsenadora, la cual, cuenta con una vasta experiencia política, para unificar a la militancia del PRI-Cajeme, para estar listos este próximo 6 de junio…………..- MIENTRAS UNOS BUSCAN POSICIONARSE políticamente hablando por Sonora y sus 72 municipios.

POR HOY ES TODO GRACIAS POR SU TIEMPO, PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION MI CORREO: REPORTERO60@YAHOO.COM.MX MI CEL. 6442-12 -90-71