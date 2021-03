En Sonora se prenden los focos rojos para el candidato de MORENA, no prende la campaña de Durazo su discurso fallido no convence a los sonorenses

