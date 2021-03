Compartir ! tweet





La “bomba” política de ayer, mas contra MFB que contra su hija la Senadora Sylvana Beltrones, se desinfló y terminó como una palomita, pólvora mojada

“Mi esposa y yo no tenemos cuenta bancaria en Andorra. Jamás he depositado, transferido y/o invertido recurso alguno en ese país que, por cierto, tampoco conocemos”: MFB

Dicen que el sonorense envió un molesto mensaje a los inquilinos de Palacio Nacional. “Orale, nos vamos todos”

Golpear a la Alianza PRI-PAN-PRD es el objetivo de la 4T; tienen pavor de perder la mayoría en la Cámara de Diputados y por eso se han vuelto locos!

POLITICA REGIONAL/Por Alberto Camacho

Bien dicen que una golondrina no hace verano, y pues eso pasó ayer con la “bomba” –descinflada horas despues– lanzada –por la 4T?– vía el influyente diario español El País.

Y aunque esa “bomba” era desde hace mas de diez años y sin sustento alguno mas que el de actualizarla y lanzarla en campaña contra los “adversarios” de la 4T, pues a lo mucho que quedó en una “palomita”.

Sin embargo, dicen que muy molesto y agraviado el Licenciado Manlio Fabio Beltrones por el infundado ataque politico –mas a él que ha su hija Sylvana–, le habría enviado este claro mensaje a los inquilinos de Palacio Nacional: “Orale. Nos vamos todos”.

Ello, evidentemente sobre la información privilegiada y clasificada que a de tener el sonorense contra algunas figuras claves de la 4T, incluyendo a los hijos del Peje, contra Ebrard, a quien se le ubica como el autor intelectual.

De ser así, los de Palacio Nacional ratifican que no son gente de palabra, de fiar y de confiar, pues a Manlio aquí en Sonora hasta se dice de él que sigilosamente está apoyando a Alfonso Durazo.

O es tanto el furor o terror del Peje y su séquito de operadores electorales de perder la mayoría en la Cámara de Diputados y por el constante golpeteo contra la Alianza PRI-PAN-PRD, además de que imaginan a Manlio como candidato presidencial de esa alianza en el 2024.

A continuación la información y aclaración de la Senadora Sylvana Beltrones Sanchez:

HERMOSILLO.- Tras la publicación del reportaje del medio internacional “El País” donde señala que, Sylvana Beltrones, hija del exgobernador de Sonora, Manlio Fabio, ocultó 10.4 millones de dólares en Andorra, la senadora negó tener una cuenta bancaria.

“No tengo cuenta bancaria alguna en Andorra ni conozco ese país europeo pues jamás lo he visitado. Soy una firme convencida de la transparencia y la rendición de cuentas en el servicio público, por lo que durante mi vida profesional he cumplido puntualmente con mis obligaciones fiscales y patrimoniales”, declaró la funcionaria en su cuenta de Twitter.

Recordemos que, la nota del diario español menciona que el ingreso se registró cuando Beltrones Sánchez tenía 26 años y no ocupaba ningún cargo público y su padre era el coordinador de los priistas en el Senado.

“Mi único posible vínculo con ese país es que hace más de doce años, siendo una joven empresaria, fui socia de un negocio mercantil conocido como Habica, S.A de C.V., que ocupó un inmueble ubicado en Julio Verne 39, propiedad de otra persona”, compartió Sylvana y puntualizó: “dicha propiedad fue vendida en el 2009 a Banca Privada d’Andorra, y fue el lugar donde instalaron su oficina de representación en México, por lo que mi negocio Habica se vio afectado y tuvo que cerrar”.

La Fiscalía General de México investiga a Manlio Fabio Beltrones, a su hija y a su esposa, Sylvia Sánchez, por presuntas irregularidades relacionadas con cuentas ocultas de estas dos últimas en un banco de Andorra, dice el medio.

El País adjuntó en el reportaje papeletas donde mencionan a la senadora y los motivos para abrir una cuenta bancaria, a lo que ella respondió:

“El resto de los importes y operaciones que requiere EL PAÍS son totalmente ajenos a mi persona. Durante ese tiempo, y por un tema familiar que tenía mi ex socio y ex propietario del inmueble, depositó en la misma cuenta recursos de su propiedad mediante un mandato sin representación, mismos recursos que se le devolvieron íntegramente en el 2011, con lo cual se cerró dicha cuenta hace más de una década; por cierto, años en los que yo NO era servidora pública” dijo Beltrones Sánchez.