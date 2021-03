Compartir ! tweet





APARECE EN ESCENA el Lic. Manlio Fabio Beltrones Rivera, en las páginas de un medio de comunicación-español, acusándolo de tener grandes sumas de millones de dólares junto a su hija Silvana Sánchez Beltrones, la cual inmediatamente les responde que mienten de tal aseveraciones, mandando un comunicado a la opinión pública, donde expone paso a paso, su relación por ese país europeo.

MAREA BRAVA/Por Eduardo Flores

LOS DIFERENTES SECTORES sociales, empresariales, agropecuarios, transportistas y de organizaciones del comercio establecido de la ciudad y de la sociedad en general que están con Morena, se pronuncian por la aspiración política del ing. José Carlos Galindo a la alcaldía de Cajeme…- “Queremos nuevas ideas y queremos que el Comité Directivo Estatal de Morena, este en la misma sintonía que nosotros, porque a Javier Lamarque ya lo conocemos y no queremos más promesas que incumplió en su administración pasada”, expusieron los representantes de estos sectores…- Los rumores de la posible llegada de Lamarque Cano a esta misma posición, la reprueban hasta los mismos militantes de Morena, porque de ser así, ya saben lo que va a pasar..- “Mejor optamos por el perfil del ing. Carlos Galindo, porque conocemos su trayectoria dentro de la administración pública y sabemos lo que queremos”…- ACLARO, esto no es un cuento, es la opinión de quienes quieren un mejor futuro para sus sectores productivos, los cuales, afirman estar convencidos de que la mejor opción para los ciudeadanos cajemenses, es el perfil del ing. José Carlos Galindo…-

APROVECHANDO ESTE TEMA DEL ING. GALINDO, les informo que hoy en conferencia de prensa ante los diversos medios de comunicación, reprobó la crítica ofensiva que hizo el candidato de Movimiento Ciudadano CP. Ricardo Bours Castelo, contra el candidato por la Gubernatura al estado de Sonora por Morena, Dr. Alfonso Durazo Montaño, diciendo, no queremos que nos vengan a vender lo que no necesitamos, porque es muy diferente, que nos vengan a vender algo que a alguien le sobra y no que compremos lo que a nosotros nos falta…- “Nosotros sabemos que es lo que Cajeme necesita y eso es lo que vamos a comprar”, expuso, en Cajeme, lo que necesitamos y queremos, son oportunidades para todos, y no para unos cuantos. No queremos un lugar, donde los privilegios permanezcan para una ELITE…- Para unos cuantos. “Ya basta de que los personajes que son dueños del poder económico, también quieran ser dueños del poder político en Cajeme”…- Obvio, refiriéndose al empresario Ricardo Bours, y a quienes le acompañan en busca del poder de Sonora…- En este encuentro con los comunicadores, afirmo que este actor político, lanzó ofensas contra Durazo y por ello, hizo esta exposición en lo personal, para reprobar su desesperación y su campaña negra contra el candidato de MORENA……..-

TAMBIEN les informo, que Bours Castelo, reconoció que le ganó el coraje, pero, los de MORENA, no aceptaron su disculpa y le reprobaron su ofensa contra Durazo Montaño…- YA EMPEZARON LAS CAMPAÑAS NEGRAS…- APARECE EN ESCENA el Lic. Manlio Fabio Beltrones Rivera, en las páginas de un medio de comunicación-español, acusándolo de tener grandes sumas de millones de dólares junto a su hija Silvana Sánchez Beltrones, la cual inmediatamente les responde que mienten de tal aseveraciones, mandando un comunicado a la opinión pública, donde expone paso a paso, su relación por ese país europeo, hace como una década…-

AHORA SI, como quien dice, pareciera que alguien trata de acarrear agua a su molino político en estos tiempos de campañas políticas por México, para desacreditar la imagen de LOS BELTRONES…- ¿A quién le dolerá los movimientos políticos que realiza en cada campaña el político sonorense?…- PIENSO QUE HAY ALGUIEN detrás de esta acusación, porque a alguien le está pisando un CALLO Beltrones Rivera…- VEREMOS QUE SACAN LAS autoridades de la Fiscalía General de la Republica (FGR), porque alguien, tendrá que salir a decir algo sobre este tema…………. Y VEREMOS MAS COSAS POR LAS REDES SOCIALES……..-

ME olvidaba de lo bien que la pasaron HOY LOS REGIDORES sin Rosendo Arráyales Terán…- Esta mañana, se llevó a cabo la sesión ordinaria y privada de cabildo, que se celebró en la sala de sesiones del H. Ayuntamiento de Cajeme, a las 11:00 horas del día, con el objeto de desahogar el orden del día programado para dicha reunión…- PRIMERO, les informo que después de 2 años 5 meses, llevaron a cabo la sesión de cabildo más tranquila de todos los tiempos.

Al término de la reunión, algunos regidores celebraron la paz y la tranquilidad con que se llevó dicha reunión, ya que la solicitud de ausencia de Rosendo Arráyales Terán, dio pie a que los temas se desahogaran en común acuerdo por la mayoría de los regidores de todas las corrientes políticas que analizaron cada uno de los puntos que involucran el desarrollo social de las familias cajemenses…- NO CANTEN VICTORIA, EN LA OTRA SE DESQUITA…- jajajajajajaja………… EL NUEVO PARTIDO FUERZA POR MEXICO, viene con todo y por todo a Cajeme. Recuerden que la sociedad siempre busca la mejor opción para lograr se atiendan sus reclamos urbanos….- HOY los cajemenses, ya cuentan con otro partido político, el cual, puede ser su mejor elección, porque los tiempos son otros y los cambios son necesarios para lograr lo que nunca has logrado con otros que te prometieron el sol y las estrellas…- YA SABEN.

