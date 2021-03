‘Ya no trataré el tema Salgado Macedonio’: López Obrador

Compartir ! tweet





El presidente destacó que a diferencia de lo que sucedía en otras administraciones, él no decidirá sobre candidatos, ni pedirá que alguno de los abanderados deje sus aspiraciones

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no volverá a hablar del Félix Salgado Macedonio, pues consideró que las acusaciones en su contra son un linchamiento mediático.

“Es que no podemos permitir los linchamientos políticos, no se puede permitir que haya linchamientos.

“En este caso, que ya no lo voy a volver a tratar, ¿qué fue lo que dije desde el principio? Que decida el pueblo de Guerrero. ¿Por qué no van a decidir las mujeres y los hombres de Guerrero? ¿Por qué no aceptar el método democrático?, ¿Por qué imponer?”, afirmó López Obrador.

Dijo que a diferencia de lo que sucedía en otras administraciones, él no decidirá sobre candidatos de partidos ni pedirá que alguno de los abanderados deje sus aspiraciones de un cargo de elección popular.

“¿Qué querían? Que yo desde aquí descalificara, como cacique, como gran elector. No. Yo soy demócrata”, reiteró el titular del Ejecutivo.

Insistió en que si hay denuncias de violación o de acoso sexual en contra de Salgado Macedonio deben ser solucionadas por el Poder Judicial, y no inventar delitos ni fabricar víctimas.

“O sea, bueno, en el caso de que existan las denuncias penales que sea el Poder Judicial el que resuelva, pero si no lo quiere el pueblo y no hay delitos ¿nada más porque ya se tomó como bandera y vamos a irnos acarreados sin argumentos? No.

Sí, y delitos también, fabrican víctimas, fabrican delitos, claro que sí”, recalcó López Obrador.