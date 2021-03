Mi gobierno llegará a todas las colonias de Sonora: Alfonso Durazo

Compartir ! tweet





Hermosillo.- En las colonias vamos a hacer un inventario de planteamientos para dar propuestas de solución a las necesidades de la gente, aseguró Alfonso Durazo Montaño en la colonia Los Ángeles al norte de la capital.

El candidato común a la gubernatura de la alianza “Juntos haremos historia en Sonora” que integra Morena, PT, Verde Ecologista y Nueva Alianza Sonora, escuchó las demandas y necesidades de los vecinos, como la instalación de una valla en la cancha de fútbol rápido de su colonia, mayor seguridad y la necesidad de más espacios deportivos.

Dijo que de llegar a la gubernatura atenderá las demandas de las colonias con más rezagos, no habrá obras de relumbrón y se recuperará la infraestructura de Hermosillo en materia de agua potable, drenaje, recolección de basura, alumbrado público y seguridad; temas que serán atendidos personalmente por el gobernador.

“Yo no quiero bulevares Alfonso Durazo, ni a nombre de mi esposa, ni quiero colonias a nombre de mis hijos. No me importa. Me importa dar respuesta a las necesidades de la gente”, y agregó “que no habrá ni un sólo joven sin espacio para educación. Ni uno solo. Una cosa es que no quiera estudiar y otra cosa es que no tenga dónde”.

El candidato a gobernador señaló que el recurso que se destinará a las colonias será en función de las prioridades que establezca la propia gente, no en función de la decisión de un funcionario desde su oficina.