Compartir ! tweet





CONCESIONARIOS DEL TRANSPORTE URBANO DE CAJEME, ya ven la luz al final del túnel con la llegada del Dr. Alfonso Durazo Montaño a la candidatura por la Gubernatura del estado de Sonora…- ASEGURAN que de lograr el triunfo electoral este 6 de junio el candidato de Morena, su futuro y el de sus familias está asegurado, porque tendrán mejores oportunidades que las que les ofrecen hoy en día, algunos líderes de la CTM.

En sustitución de los legisladores: Sergio Lamarque Cano y Marco Antonio Carvajal, los integrantes de la VII Legislatura tomaron protesta a los diputados suplentes: Maestro Fernando Gonzales Meza, quien suple a Lamarque Cano y Félix Vargas Alpiano a Marcos Carvajal, a efecto de que se incorporen a los trabajos legislativos y asuman sus cargos.

MAREA BRAVA/Por Eduardo Flores

En sustitución de los legisladores: Sergio Lamarque Cano y Marco Antonio Carvajal, los integrantes de la VII Legislatura tomaron protesta a los diputados suplentes: Maestro Fernando Gonzales Meza, quien suple a Lamarque Cano y Félix Vargas Alpiano a Marcos Carvajal, a efecto de que se incorporen a los trabajos legislativos y asuman sus cargos en las Comisiones correspondientes…- Los diputados federales suplentes sustituyen a los propietarios en tres casos: licencia, separación definitiva y presunción de renuncia por ausencia a las sesiones por más de diez veces consecutivas. …- Pero, este no es el caso, ya que Lamarque Cano, solicitó licencia para contender por la alcaldía de Cajeme en este próximo proceso electoral, así como también solicitó licencia Marcos Carvajal, para registrarse como aspirante a la Diputación Local por el Distrito 15…-

AMBOS LEGISLADORES, tomaron una buena decisión, y así dar una oportunidad a sus suplentes, para que entiendan lo que conlleva una responsabilidad en una diputación federal…- SUERTE PARA PROPIETARIOS Y SUPLENTES………….- El Regidor Rosendo Arráyales Terán, cuando quiere ser buen hombre, lo es…- Cuando quiere ser mal hombre, también lo es…- Esto lo digo, porque mandó al maestro Sergio Pablo Mariscal Alvarado un justificante para faltar a sesión pública y privada de cabildo este día miércoles en punto de las 11:00 horas de la mañana, exponiendo bajo número de oficio CAR/0584/03/2021 que por cuestiones personales tendrá que ausentarse este día miércoles; esto para que se aplique en base al artículo 57 del Reglamento interior del H. Ayuntamiento de Cajeme y solicita le sea descontado la percepción salarial de dicha falta y sea tomada en cuenta su solicitud en la sesión de cabildo…- LO VUELVO A REPETIR, Arráyales Terán, es bueno. Nada más que es como los jóvenes de hoy, les dicen que no se junten con tal por cual joven, porque lo pueden echar a perder, y su caso es el mismo, las malas compañías, lo tienen al borde de un colapso político, del cual, no creo se levante…- CADA QUIEN SE LABRA SU DESTINO…………..-

CONCDESIONARIOS DEL TRANSPORTE URBANO DE CAJEME, ya ven la luz al final del túnel con la llegada del Dr. Alfonso Durazo Montaño a la candidatura por la Gubernatura del estado de Sonora…- ASEGURAN que de lograr el triunfo electoral este 6 de junio el candidato de Morena, su futuro y el de sus familias está asegurado, porque tendrán mejores oportunidades que las que les ofrecen hoy en día, algunos líderes de la CTM, los cuales, se han enriquecido a costa del esfuerzo de la base trabajadora, los cuales son explotados con amenazas de despidos por parte de los supuestos representantes de los trabajadores de la CTM…- “Nosotros no nos quedaremos callados, la hora de la justicia ha llegado a Sonora, y es hora de liberarnos del yugo opresor de Luis Acosta y de sus allegados”, expusieron los concesionarios “Nos sumaremos a la campaña de Durazo Montaño, porque es el hombre fuerte que viene a Sonora a hacernos justicia” …- LAS MISMAS investigaciones que trae AMLO contra los corruptos que saquearon las arcas del erario público del país, son las mismas que aplicará el Dr. Alfonso Durazo Montaño, contra aquellos que se han enriquecido bajo el yugo de la corrupción que ha imperado en la base laboral de la CTM-Cajeme…- TODO CAE POR SU PROPIO PESO…- Nada es eterno………….-

OTRA COSA…- les informo que esto no es nada personal contra ningún líder de la CTM…- TODOS los operadores y concesionarios saben que las concesiones con que cuentan algunos líderes, son propiedad de los trabajadores…- Y RECALCO; todos aquellos prestanombres de concesiones y cuentas bancarias que pertenecen a algunos líderes cetemistas, están siendo investigados a fondo por el SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera Federal, para la prevención y detección de operaciones relacionadas en el Transporte estatal y con los presta-nombres que realizan actividades en el mal uso de los recursos que son propiedad de los trabajadores de la CTM, lo cual, se atenta contra la base sindical en todas sus dimensiones……- HE DICHO………- ¡AGUAS! ……………-

TODOS OPINAN que el mensaje que envió vía redes sociales Ricardo Bours Castelo al candidato de MORENA Dr. Alfonso Durazo Montaño, lo convierte en un perdedor de estas próximas elecciones…- AQUÍ, la estrategia de los asesores políticos le falló…- PARECIERA, que Bours Castelo, tiene al enemigo en casa, ya que son ellos, los que tienen la cabeza bien fría para pensar en cada paso y cada palabra que diga el Contador público…- Ricardo mismo, reconoció que le ganó el coraje y lanzó esa ofensa, la cual, podría tener repercusiones con resultados que haya que lamentar…- PREOCUPA, cuando la persona no te contesta la ofensa que recibió de tú parte…- Que estará tramando?…- se pregunta uno?……………..-

SE APRUEBA INHABILITACIÓN Y CÁRCEL HASTA POR 50 AÑOS A QUIEN HAGA UN MAL USO DE RECURSOS PÚBLICOS: Con esta aprobación de ley, Contraloría Municipal y la Unidad de Responsabilidad Administrativa (URA) en Cajeme, deberán manejar muy bien los asuntos que están por resolver, porque los mismos, son graves y de consecuencias fatales para ELLOS…- ¡aguas!, no estoy revelando nombres, pero, por ahí, hay algunos que traen cuentas pendientes por resolver…..- Es un gran logro la aprobación de la iniciativa “Muerte Civil” en Sonora, presentada por la diputada Alejandra López Noriega, ya que con esta ley se podrán inhibir los delitos de corrupción en servidores públicos o particulares, pues ahora podrían alcanzar inhabilitación, cárcel hasta por cincuenta años y regresar lo robado a quienes realicen este tipo de prácticas que tanto daño le han causada al país y que colocan a México entre las naciones en las que más se percibe este fenómeno…- La iniciativa obedece al compromiso con los ciudadanos que exigen castigo a quien haga mal uso de los recursos públicos. Por lo que era urgente implementar las medidas penales que permitan atacar esta problemática, como es la ley “Muerte civil”…- Se busca combatir la impunidad, garantizar la reparación del daño patrimonial (que regresen lo robado) y declarar la muerte civil de funcionarios públicos y particulares que incurran en actos de corrupción, finalizó la Diputada Alejandra López Noriega…- POR ESO SIEMPRE DIGO…- “Entréguense solos y reparen el daño, y la Justicia será benévola contigo”…- “No huyas…- Evita gastos y costos a la FGJE, y se podrá reducir tu condena” …- YA SABEN, SON 50 AÑOS A QUIEN HAGA UN MAL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS. POR HOY ES TODO GRACIAS POR SU TIEMPO, PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION MI CORREO: REPORTERO60@YAHOO.COM.MX MI CEL. 6442-12 -90-71