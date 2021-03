Compartir ! tweet





Rodrigo Bours y dos regidoras más de Cajeme presenta hoy en sesión del Cabildo sus renuncias para registrar sus candidaturas a Alcalde y Diputadas Locales

Ana Maria Castro Monzón (PRI) buscará el 17, pero sabe que es difícil ya que el Roger, “dueño” del PRI-Cajeme, quiere ahí a su prima Kiki

El regidor Arrayales andaba ayer indeciso de renunciar al Cabildo para buscar ka candidatura de Morena a la Alcaldía aún cuando él es del PT

POLITICA REGIONAL/Por Alberto Camacho

Este miércoles habrá mucho movimiento por rumbos del Cabildo aquí en Cajeme, pues en la sesión programada para las 11 se presentarán tres renuncias, sino es que cuatro.

La más sonada de ellas es la del regidor independiente Rodrigo Bours Castelo, quien de nuevo buscará la alcaldía por ese sistema electoral.

También lo hará la también regidora independiente, Carmen Susana Valenzuela, quien se registrará como independiente al Distrito Local 16. Ella fue parte de la plantilla de Rodrigo en el 2018.

También la regidora por el PRI, Ana Maria Castro Monzón, presentará en esta sesión de cabildo su licencia pues registrará su precandidatura a diputada por el Distrito 17.

Y decimos que tal vez solicite licencia uno mas, que seria el cuarto, pero no es muy seguro que lo haga ya que perdería su chque quincenal, sus vales de gasolina y otras prestaciones.

Se trata de Rosendo Arrayales, a que se le conoce por rumbos del Ayuntamiento como “Arrabales”. Reportan que andaba ayer indeciso para solicitar licencia pues a pesar de ser regidor por el PT, pretende registrarse por Morena a la alcaldía

” Arrabales”, eso si, envió ayer martes un oficio a la dirección jurídica del Cabildo informando que no podrá asistir a la sesión de hoy por causas de fuerza mayor.

Aunque a lo mejor no irá ante el temor de que el alcalde Sergio Pablo Mariscal le reclame ahí en la sesión su indigno proceder en su contra el pasado sábado en la plaza 18 de Marzo durante el mitin de Alfonso Durazo donde el torbellino del Rosendo al frente de una violenta turbita lo ofendieron groseramente y hasta golpes al aire le tiraron.

Regresando con la regidora priísta Ana Maria, quien es hija de la gran y batalladora y extinta líder social Josefina Monzón, ella sabe que no será nada fácil lograr la candidatura.

Tendrá que enfrentar por la misma posición al presidente del PRI, Municipal, Andrés Rico Perez, y quizás también a Kiki Diaz Brown, quien cuenta con el apoyo de su primo Rogelio y al parecer también de la gobernadora Claudia Pavlovich.

Pero Ana Maria confía en el arraigo de la sociedad civil, es decir, no pertenece a cúpulas tricolores y piensa que esto hoy puede ser una ventaja, es más, ni se cuenta de la gran trayectoria e imagen de su extinta madre Josefina Monzón.

Para ello refiere lo prometido por el candidato a gobernador, Ernesto Gándara. “El Borrego” ha dicho que esta elección es para que la ganen los ciudadanos no las cúpulas de los partidos.

“Y yo como maestra y empresaria provengo de la sociedades civil, no pertenezco a grupos políticos de antaño”, dice la joven regidora, quien, sin duda alguna es la mejor carta del PRI para el Distrito 17.