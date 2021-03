LLAMA “EL BORREGO” GÁNDARA A CAMBIAR MENTALIDADES DESDE EL GOBIERNO A FAVOR DE LA LUCHA DE LAS MUJERES Y LA IGUALDAD

Compartir ! tweet





Hermosillo, Sonora.- En la lucha de las mujeres, los servidores públicos deben de ser sensibles, trabajar con ellas en equipo y no poner barreras que limiten su búsqueda por la igualdad y respeto a sus derechos, enfatizó Ernesto “El Borrego” Gándara, al reunirse con mujeres de la sociedad civil de Hermosillo.

Reconocer la lucha que encabezan desde distintas trincheras es nuestro compromiso como ciudadano, y lo será aún más como Gobernador del Estado, afirmó el candidato de la Alianza “Va por Sonora” en el encuentro celebrado en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

“El día de hoy no se festeja, se reconoce la lucha de los derechos de la mujer en el mundo, el día de hoy hay que contar, hay que reflexionar sobre miles, millones de historias de la lucha de las mujeres durante no décadas, siglos”, refirió ‘El Borrego’ Gándara.

Acompañado de Pily Madrid, el candidato de la Alianza destacó la importancia en que los hombres deben poner en marcha la masculinidad positiva, para apoyar, reconocer, impulsar y hacer equipo con ellas.

“La verdadera lucha que tenemos que hacer de fondo es cambiar nuestras mentalidades, y la lucha que se hace en todas partes, en las calles, lo hemos visto, inicia también en nuestras casas, entre nosotros mismos, y la lucha también —y ahí sí– tiene que ver mucho con la educación, con la conciencia, con el saber entender que no podemos seguir generando y maleducando victimarios, tenemos que entender que la lucha por las mujeres y por la igualdad no es nada más de las mujeres, es de todos los seres humanos”, explicó Gándara Camou.

Dijo que desde la “Sonora Ganadora” que encabezará, la inclusión será un tema de agenda diaria, se le dará la fortaleza a la mujer y se reconocerá su valor, “vamos a tender puentes con ellas”.

Parte de esas acciones de mejoramiento para ellas, será el garantizar empleos bien remunerados en igualdad de condiciones con los hombres, así como apoyo a pequeñas empresarias, jefas de familia, justamente estas fueron las demandas más sentidas planteadas por las asistentes.

Como Martha Canchola, quien tomó el micrófono a nombre de las mujeres de la Sierra para exponer la importancia de más trabajo con garantía de estancias infantiles, capacitación, fortalecimiento de acciones deportivas y seguridad.

“Si queremos un Sonora mejor, de mejores oportunidades tenemos que hacer nuestro trabajo en la parte que nos corresponde como ciudadanas comprometidas. Licenciado le reitero nuestro compromiso como mujer, como representante en mi región en la Sierra alta estamos con usted y cuente con todo nuestro apoyo y sobre todo con nuestras bendiciones en este camino”, manifestó Martha Canchola.

Dentro de las manifestaciones al candidato sobresalió el tema de seguridad, en el que se comprometió a atenderlo no solo con discursos, sino con hechos responsables que den garantía de tranquilidad a los sonorenses.

“Tengo planes, tengo programas, tengo proyectos y desde luego en esta campaña para efecto de proponer a los sonorenses y que si me dan la confianza dentro de tres meses poder poner todo mi esfuerzo, toda la buena voluntad para trabajar en la dignidad de las mujeres, para trabajar naturalmente en la igualdad y para poder potencializar lo mucho que tienen ustedes y en ese sentido tenemos que reconocer y darle fuerza a la mujer y reconocer y darnos fuerza todos juntos, reconocer y poder desde luego hacer cosas mejores”.