Cambiaré para bien la historia de las y los sonorenses: Ricardo Bours

8 de marzo de 2021, Obregón Sonora. – En reunión con mujeres de la colonia Miravalle Ricardo Bours Castelo, Elvia Soto representante del grupo de madres trabajadoras e Isela Corrales encargada de estancias infantiles dieron a conocer la agenda de interés de las mujeres en Cajeme.

“Sabemos que Ricardo Bours no es un político más, que no se va a quedar en una silla sin hacer nada, es un servidor público comprometido que siempre trabaja para mejorar las condiciones de la comunidad” mencionó Isela.

Por su parte el candidato a gobernador de Sonora por Movimiento Ciudadano, en el Día Internacional de la Mujer, dijo que su principal sueño y compromiso es cambiar para bien la historia de las y los sonorenses, y que se vuelve más relevante reconocer y atender las luchas de las mujeres”.

“En todo lo que hablemos de las mujeres vamos a estar presentes los hombres, porque somos nosotros los que vamos a ser factores de cambio, no es posible que nosotros nos mantengamos alejados de las aspiraciones y legitima exigencia de las mujeres de ser tratadas diferente”

Ricardo Bours expresó su solidaridad ofreciendo un gobierno conjunto por y para las mujeres, pero también un gobierno factible sin distinción de clases sociales o género.

“Que del pasado aprendamos las cosas buenas y aprendamos de los errores, no se vale que otros quieran solamente gobernar repitiendo lo que les ha salido mal” puntualizó.

Anteriormente el candidato platicó con locatarios de la Central de Abastos y saludó a trabajadores del Mercado Municipal de Obregón.