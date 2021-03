En Cajeme tajantemente el coordinador de Durazo Hiram les dijo a mucho compañeros periodistas no habrá convenios con la prensa no hay dinero

