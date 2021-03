Compartir ! tweet





SOLICITA RODRIGO BOURS CASTELO, Licencia para separarse temporalmente de su cargo como regidor INDEPENDIENTE sin que esto implique una renuncia. La solicitud de licencia deberá presentarse por escrito y requiere ser aprobada en sesión de cabildo con el voto de la mayoría simple de los regidores presentes. Una vez aprobada la licencia se llama al suplente, para que asuma su responsabilidad como regidor suplente…- El Reglamento de los regidores

EL LIDER OBRERO DE LA CTM, Luis Acosta Cárdenas, fue denunciado por varios concesionarios sus actos de corrupción que ha venido operando para beneficio personal ante el candidato de Morena Dr. Alfonso Durazo Montaño…- El candidato se comprometió a poner orden en la Dirección General del Transporte, una vez que logre el triunfo electoral este 6 de junio…- TRANSCENDIO, que los principales transportistas de Cajeme, se negaron a acudir a la invitación que les hizo Durazo Montaño

MAREA BRAVA/Por Eduardo Flores

La transformación de Sonora será con las mujeres, dijo Alfonso Durazo Montaño, en el arranque de campaña, celebrada en la plaza 18 de marzo el sábado pasado…- Como cada año desde 1975, este 8 de marzo me uno a la conmemoración del Día de la Mujer con el más profundo respeto, con empatía y sensibilidad hacia su causa, pero sobre todo, consciente de la urgente necesidad de poner fin a todas las formas de discriminación y violencias que les afectan en su vida cotidiana, reconoció Durazo Montaño…- SOBRE LA DISCRIMINACION y violencia hacia las mujeres, algunas regidoras de Cajeme, pusieron en conocimiento al candidato de Morena, las agresiones que han venido sufriendo por el regidor del Partido del Trabajo, Rosendo Arráyales Terán, sobre quien ya pesa una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del estado, para que se proceda conforme a derecho contra su persona, porque en cada sesión de cabildo, aprovecha para ofenderlas con violencia verbal…- HASTA ESTE PARTIDO POLITICO EL VERDE SONORA Reafirma su compromiso con las mujeres…- AL GRUPO GOLPEADOR DE Rosendo Arráyales, les importa poco la vida de las mujeres, siempre andan agrediéndolas de varias formas, de una manera grosera. Se creen intocables, los seguidores de Arráyales, a los cuales, las investigaciones que se están haciendo en contra, los pondrán donde quieren estar…- QUE MANERA DE HACERSE LA VIDA PESADA el Regidor Arráyales Terán. Si se hubiera rodeado de otro tipo de personas, su vida política, fuera un éxito, pero, se rodeó de puros ANARQUISTAS, los cuales surgen de la premisa anarquista de que el orden natural supone la imposibilidad de que un hombre sea capaz de dominar a otro. Por ello, la tendencia lógica para el ser humano sería convivir en sociedades sin factores de control. Es decir, no debería existir un estrato de la población (clase política) con más poder…- Históricamente podemos decir que el anarquismo es un movimiento sociopolítico de finales del siglo XIX. Así, surgió bajo las alas de otros movimientos como el socialismo, el marxismo o el comunismo. No obstante, el anarquismo difiere en muchos aspectos de dichas corrientes y sigue su propio camino ideológico, como lo vienen haciendo EL GRUPO DE LOS ARRAYALES…….- CADA QUIEN……………- Se pronostica llegada a Sonora de una posible tormenta Invernal esta semana…- • Se esperan dos nuevos frentes fríos….- Llama CEPC a extremar precauciones por vientos de moderados a fuertes, marcado descenso de temperaturas, probabilidad de lloviznas en las regiones norte y noreste de Sonora…- HAY QUE ESTAR PREPARADOS…………..- EL LIDER OBRERO DE LA CTM, Luis Acosta Cárdenas, fue denunciado por varios concesionarios sus actos de corrupción que ha venido operando para beneficio personal ante el candidato de Morena Dr. Alfonso Durazo Montaño…- El candidato se comprometió a poner orden en la Dirección General del Transporte, una vez que logre el triunfo electoral este 6 de junio…- TRANSCENDIO, que los principales transportistas de Cajeme, se negaron a acudir a la invitación que les hizo Durazo Montaño, porque les giraron instrucciones desde donde ustedes ya saben, para que no acudieran. Este encuentro del candidato con los transportistas, era para conocer de cerca la problemática que se ha venido dando con la prestación del servicio urbano, pero, acudieron solo concesionarios que han sufrido el embate de Luis Acosta, quien de la noche a la mañana, apareció con una flotilla de concesiones que adquirió en 25 mil pesos cada una para su explotación…- NO TARDA EN DESTAPARSE LA CLOACA EN SONORA…- La misma operación con que se conduce el Presidente de la Republica Lic. Andrés Manuel López Obrador, contra los que se fueron con costales de dinero, hara el Dr. Alfonso Durazo Montaño, una vez que llegue a la silla de gobierno, desde donde se giraran las instrucciones para que se investiguen todos los actos de corrupción que existen en la Dirección General del Transporte de Sonora en beneficio de algunos líderes de la CTM, los cuales, cuentan hasta con concesiones del Transporte de carga, entre otras más, las cuales, creo, serán canceladas por Gobierno del estado…- ¡Aguas!…- No se confíen, porque Morena, viene por la transformación de Sonora y de Cajeme…- ENTREGUENSE SOLOS y la Justicia será benévola con ustedes…- Eviten gastos y costos a la FGJE, y podrán reducirles su sentencia…- De lo contrario, aténganse a las consecuencias, porque con papá GOBIERNO, ya no se juega………………….- SOLICITA RODRIGO BOURS CASTELO, Licencia para separarse temporalmente de su cargo como regidor INDEPENDIENTE sin que esto implique una renuncia. La solicitud de licencia deberá presentarse por escrito y requiere ser aprobada en sesión de cabildo con el voto de la mayoría simple de los regidores presentes. Una vez aprobada la licencia se llama al suplente, para que asuma su responsabilidad como regidor suplente…- El Reglamento de los regidores, creo señala que puede pedirse licencia por enfermedad, estado de gravidez o de post-parto o para desempeñar empleo, cargo o comisión de carácter público por el que se perciba remuneración, o para postularse a otro cargo de elección popular. COMO TODOS SABEMOS, Rodrigo Bours Castelo, iniciará los preparativos de su campaña electoral a la alcaldía de Cajeme, con una gran equipo de colaboradores, que recorrerán hasta el último rincón del municipio en busca del voto popular, para lograr el triunfo este próximo 6 de junio…- SUERTE PARA TODOS. POR HOY ES TODO GRACIAS POR SU TIEMPO, PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION MI CORREO: REPORTERO60@YAHOO.COM.MX MI CEL. 6442-12 -90-71