Compartir ! tweet





Alejandro Esquer y Lázaro Cárdenas Batel ya están hartos de que Ebrard los ignore al tomar atribuciones que no le corresponden en la agenda presidencial

Muy reprobable la actitud violenta del grupito que el regidor Arrayales llevó al mitin del sábado y que hasta pretendieron agredir al Alcalde

Reprueban morenistas la distinción de Durazo a la expriista Tere Carabeo; la Tina Castro pretende cambiarle al Siri Salido el Distrito 17 por el 16

60

POLITICA REGIONAL/Por Alberto Camacho

Ha trascendido que la idea del famoso muro alrededor de Palacio Nacional para contener la marcha de ayer con motivo del Día Internacional de la Mujer pudo haber sido idea del canciller Marcelo Ebrad –“Vicepresidente “–.

Se dice que pudo haber sido obra para, –por ingenuo que parezca– debilitar políticamente al Presidente y luego tratar él de hacerla de bombero y que Lopez Obrador se la deba.

Y eso de “Vicepresidente” lo dicen en son de burla los allegados a Amlo, acarreandose la enemistad de Alejandro Esquer Verdugo, secretario privado del Presidente y del jefe de asesores, Lázaro Cardenas Batel.

Ha llegado a tanto la influencia y de Ebrard, que hasta controla la relación presidencial con los gobernadores, no siendo raro que cada vez que la gobernadora Claudia Pavlovich va en asuntos oficiales a la capital del país su foto con él se publica en los medios sonorenses.

Pero quien le dio tanto poder a Marcelo? Corre el riesgo de desgastarse para el 2024 si continua en calidad de mil usos o de “yoyó”. Que lo de las vacunas contra el Covid lo posicionó ante la opinión publica cuando que es trabajo del Secretario de Salud.

Se sabe que el Presidente le ofreció a Alejandro Esquer la oportunidad de ser diputado federal pluri, cosa que al cajemense le agrado, pero que cuando Lopez le habría dicho que viera a Mario Delgado pues ahí quedó todo.

Delgado está al servicio de Ebrard mas que del Presidente, por eso Esquer mejor optó por seguir como secretario privado. Se sabe tambien que Lázaro Cárdenas Batel está muy molesto con Ebrard pues se lo pasa por el arco del triunfo.

Dentro de todo eso y dentro de las intrigas palaciega, corre la versión de que Cárdenas Batel le habría comentado a su papá Cuauhtémoc Cárdenas que Ebrard ya lo tenia harto.

En mas de los morenistas, pero a nivel local, muy reprobable que el regidor por el PT, Rosendo Arrayales, haya llegado con un grupito de violentos al mitin de Alfonso Durazo la tarde del sábado en la plaza 18 de Marzo.

Su reprobable actitud al frente de ese grupito de violentos que provocaron dos o tres incidentes y de no ser por la seguridad personal del alcalde Sergio Pablo Mariscal evitó recibir algunos golpes.

Pero quien no se salvo de esa turbita al frente de Arrayales fue el licenciado Atalo de la Vega, quien recibió un golpe en la espalda, representando el buen Atalo al diputado federal Marco Antonio Carvajal.

Supimos ayer por rumbos del comité municipal de Morena, que el regidor Rosendo Arrayales sería amonestado y hasta pudieran retirarle su solicitud de Precandidato a la Alcaldía.

Pero el problema es que el torbellino de Rosendo militan aun en Morena, de que quien deberia amonestarlo es el comisionado estatal del PT, el profe Ramón Flores.

Otra del mitin del sábado, la molestia de algunos cuadros feministas de Morena contra Alfonso Durazo por haber sentado a su lado en el templete a la expriista y arribista Tere Caraveo, lo que comentaron ayer en Morena.

En mas de mujeres morenistas, ahí mismo nos enteramos que la diputada local por el Distrito 17, Ernestina Castro, que platicó con él diputado local del PT, Orlando Salido, para cambiarse de Distrito –o cambalache–.

Y aunque el Siri aun no digiere que Alfonso Durazo lo bajó de la candidatura a la Alcaldía le propuso reelegirse ahí por el 16, pero el problema es que el excampeon mundial aun no dice si si o no, aunque a la Alcaldía no va porque no va.