IMPULSARÁ EL “BORREGO” GÁNDARA RESPETO, OPORTUNIDADES E IGUALDAD PARA LAS MUJERES SONORENSES

Junto a Pily Madrid, el Candidato a Gobernador participó en una reunión vía Zoom con más de 800 mujeres de todo el estado, a quienes presentó sus propuestas para garantizar su desarrollo profesional, personal y su integridad

Hermosillo, Son.- Los gobiernos deben dar garantía a las mujeres de igualdad en oportunidades, de impulso en el desarrollo profesional, personal y de estabilidad, no solo de palabras, sino con políticas públicas traducidas en hechos, tal como será en mi gobierno, resaltó Ernesto el “Borrego” Gándara.

“La propuesta por parte del Gobierno del Estado serían dos: una un mecanismo especial para las mujeres en materia de apoyos, de préstamos, sin intereses cuando menos de arranque. Y dos, en el seno de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) y el Congreso Federal hacer también un Fondo de Recuperación Económica y particularmente con quienes son más vulnerables que son los negocios de casa”, explicó el Candidato a la gubernatura en un encuentro con mujeres”, reveló Gándara Camou.

Estas propuestas son parte de un paquete de acciones que como Gobernador realizará en una “Sonora Ganadora” y estarán enfocadas a pequeñas empresarias que quieran hacer crecer su negocio o que tengan dificultades para sostenerlo, por eso la importancia de otorgar créditos y de inicio no cobrar intereses.

La otra propuesta, explicó, es para las mujeres, madres de familia que en muchos de los casos son jefas de hogar, que deben sortear las dificultades económicas con la atención médica, a la que pierden derecho al dejar de aportar las cuotas al Seguro Social, es por eso que, pese a ser una prestación que el Gobierno Federal debería garantizar, el Gobierno del Estado se comprometerá a dar esas aportaciones cuando pierdan el empleo.

“Sí se puede, ya hemos calculado números, hay otras cosas que se gastan y que podemos distribuirlo en eso, con las mujeres, madres, trabajadoras que pierden el empleo y de entrada garantizarles el Seguro Social”, señaló el Candidato de la Alianza “Va por Sonora”.

En el marco de la celebración del 8 de marzo, Día Internacional de la Eliminación de Violencia contra la Mujer, el Candidato refrendó la importancia con este sector de la sociedad mediante una reunión vía Zoom que contó más de 800 participantes de todos los rincones de Sonora, en el que estuvo acompañado de Pily Madrid.

En la entidad, el 49 por ciento de la fuerza laboral son mujeres, y de acuerdo con los datos del Instituto Mexicano del Seguro Social a enero pasado de más de 614 mil empleos el 59 por ciento estaba siendo ocupado por féminas.

Reconoció que la lucha diaria de las mujeres desde hace años no es nueva, ha sido un largo camino que han transitado con dignidad y amor.

Queremos un gobierno incluyente: mujeres con el “Borrego”

El futuro de Sonora se construirá de la mano con un servidor público que identifique los problemas que el rezago que atenta contra este sector de la sociedad, coincidieron las participantes en la reunión.

“Si a mí me preguntan por qué quiero que gane Ernesto Gándara, quiero que gane para que ganemos las mujeres y estoy segura, lo hemos visto, lo confirmamos desde el primer día de campaña, esta propuesta de gobierno va con las mujeres. Lic. confiamos en usted, cuando sea gobernador confíe en nosotras”, enfatizó Jeanette Arrizón, conferencista, tallerista, activista, mamá y experta en temas de equidad de género.

La activista dijo que se requiere de un gobierno que tenga claro que no hay democracia ni desarrollo sin apoyo de las mujeres “queremos una Sonora Ganadora”, dijo.

Las participantes aprovecharon el tiempo para plantearle necesidades en materia de emprendimiento, medio ambiente, deporte, desempleo y la necesidad de ser inclusivo con las mujeres en la integración de su gabinete.