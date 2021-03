La alerta de género en Sonora no puede esperar: Ricardo Bours

Compartir ! tweet





Hace un año, las mujeres sonorenses salieron a manifestarse a las calles, sucedió en Sonora, sucedió en todo México, pero no ha cambiado nada, no las han escuchado ni las han atendido.

Obregón, Sonora. 07 de marzo de 2021. La importancia de una vida sin violencia contra la mujer fue el tema que se atendió en la conferencia a la que asistió el candidato al Gobierno de Sonora Ricardo Bours Castelo, quien atendió la invitación de Tatiana Martínez y Cecilia Bojórquez, fundadoras del Centro de Justicia para la Mujer en Cajeme.

El candidato del partido Movimiento Ciudadano aseguró en su mensaje a las y los asistentes que las actividades y acciones sobre temas relativos a las mujeres deben participar los hombres ya que es la manera de lograr un verdadero cambio.

“En Sonora necesitamos desaprender lo que nos enseñaron desde siempre para hacer que el cambio impacte en el Estado y el país, necesitamos romper el pacto patriarcal para escribir juntos el nuevo pacto que nos va a definir como sociedad

Mencionó que basta con hacer un hacer análisis de plena conciencia para conocer la injusta realidad que viven las mujeres y que el presidente de éste país avala y justifica.

El candidato reconoció que la dura realidad a la que se enfrentan cada día las mujeres existe de manera ancestral sin que su interminable lucha haya tenido impacto contundente para que las cosas mejoren.

“Lo han hecho de muchas y distintas maneras (manifestarse) algunas de ellas fueron escuchadas, pero, como siempre sucede sus demandas no fueron tomadas en cuenta y las cosas siguen empeorando con las alarmantes cifras de violencia y hasta llegar al feminicidio”

Ricardo Bours dijo que nuevamente vuelve a ser ocho de marzo y que mientras haya una mujer que sea violentada, acosada, asesinada, que sea discriminada en su trabajo por el simple hecho de ser mujer, o que no pueda sentirse segura caminando por las calles, no hay nada que celebrar.

El candidato finalizó su mensaje pidiendo a las y los asistentes no dejar de pelear por la tranquilidad y los derechos de la mujer.