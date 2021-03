Compartir ! tweet





Cajeme, Durazo vino y vio, pero no resolvió, y aunque dicen que se irá por Lamarque a la Alcaldía, porqué entonces tantos reflectores para el Ing. José Carlos Galindo?

Que la nomenclatura duracista ya está operando y poniendo “orden” en el reparto de las precandidaturas; quien se indiscipline queda fuera, y hasta del partido

La nomenclatura le ofreció al Siri Salido el XV Distrito como premio de consolación por haberse “bajado” de la Alcaldía, pero ahí Pedro Mejia es inalcanzable

POLITICA REGIONAL/Por Alberto Camacho

Los movimientos al interior y exterior de Morena por las candidaturas a la alcaldía y las tres diputaciones locales están a todo vapor y todos los aspirantes sacaron su fortaleza ante Alfonso Durazo antier sábado.

Pecaría de ingenuo si dijera que el de Bavispe marcó linea en su vista Cd. Obregón, pero, aunque por causas de fuerza mayor no pudimos asistir, tiros y troyanos coincidieron en el trato cercano y afecto personal dado por Alfonso al Maestro Sergio Pablo Mariscal y a Javier Lamarque.

El candidato de la Coalición Juntos por Sonora –Morena, PT-PVEM–, fue enfatico en resaltar la importancia de esta coalición para seguir rumbo al triunfo electoral el 6 de junio, y por ello al margen de no impedir el registro de nadie para esos cargos locales, está claro que se irá por los mejores perfiles.

Y aunque se habla y afirma que Javier Lamarque ya recibió el apoyo o la bendición de Durazo para la alcaldía, llama poderosamente la atención el apoyo de muchos cuadros valiosos de Morena para el ingeniero Jose Carlos Galindo.

Pero el apoyo y afecto no dan, no representan ni aseguran el triunfo electoral de ningún candidato y del partido que sea. Lamarque a vivido y trabajado (?) casi toda su vida en la Ciudad de México, sobre todo desde su segunda relación matrimonial con Patricia Patiño, gran e inteligente mujer.

Javier ganó su primera elección municipal por condiciones ajenas a él. Lo hizo ganar Manlio Fabio Beltrones y en la eleccion del 2018 triunfó arropado por la ola Obrador, quien ya no estará en las boletas el 6 de junio.

En tanto, de triunfar Alfonso el 6 de junio, lo mas viable para el Maestro Sergio Pablo Mariscal vaya a la Secretaria de Educación y Cultura, y en cuanto a Margarita Velez, sino va en los primeros lugares de las pluris, de seguro Alfonso la colocará en un puesto de primer nivel.

Por lo que se refiere a otros aspirantes, aunque Raul Castelo insiste en la Alcaldía, alguien del equipo de Durazo le sugirió dejarse de cosas a cambio repetir en el XV Distrito, pero el pollo aferrado a ello, de seguir asi corre el riesgo de quedarse como el perro de las dos tortas.

De Andrés Salas, éste ya le bajó el ritmo a su precampaña por la alcaldía, a lo mejor el mismo equipo operador de Alfonso hacerlo a cambio de ir por el VI Distrito Electoral Federal.

Parece que Durazo quiere orden e ir despejando el camino hacia una candidatura de unidad por la Alcaldía de Cajeme o al menos que queden dos finalistas. El resto de los registrados, entre ellos el ingeniero Pablos, Rosendo Arrayales, Ovidio Villaseñor, entre otros, saben de sus nulas posibilidades

Regresando con el pollo, si insiste con su pretensión de la alcaldía, la nomenclatura duracista llamará al comisarío de Pueblo Yaqui, Freddy Verduzco, a registrarse por el XVI, en cuanto al XVI, el Lic. Pedro Mejia Mejia lleva una amplísima ventaja. Aunque la nomenclatura lo quiere para el Siri Salido por haberse bajado de la alcaldía, y en el XVII pues la Tina Castro repite