En el futuro de Sonora o están incluidas las mujeres o no hay futuro: Ricardo Bours

El feminismo fue y seguirá siendo con, sin, o a pesar de los hombres, qué mejor si lo hacemos juntos.

Hermosillo, Sonora. 5 de marzo de 2021. Por las mujeres, hasta donde tope, fue el evento principal de Ricardo Bours Castelo en el primer día de campaña rumbo a la gubernatura de Sonora.

El candidato de Movimiento Ciudadano indicó, ante más de 500 personas invitadas que dio inicio con las mujeres porque “esta campaña o incluye a las mujeres o no es campaña”

“En el futuro de Sonora, o están incluidas las mujeres o no hay futuro que valga la pena perseguir. en Sonora ya hizo historia una mujer, ahora de lo que se trata es de que todas las mujeres sonorenses hagan historia”, indicó Ricardo Bours.

La reunión en la que se contó con la conferencia “Un nuevo pacto” por parte de la senadora Verónica Delgadillo, el candidato a gobernador por Sonora, dijo que tiene claro que el feminismo fue y seguirá siendo con, sin, o a pesar de los hombres, “qué mejor si lo hacemos juntos”.

“Esta campaña no se trata de mi o de lo que quiero decir, se trata de lo que tengan que decir ustedes, el cambio son ustedes, son las mujeres, son los jóvenes y son todas y todos los sonorenses que no han sido tomados en cuenta”

Afirmó que el movimiento que encabeza entiende que es el momento de replantear los valores, esquemas, conductas y pensamientos con los que nos formaron a los hombres.

Hizo un llamado a los ciudadanos a sumarse para alcanzar el éxito “súbanse a hablar porque no lo sé todo, pero lo que sí sé es que para que esta campaña tenga éxito, la voz que tiene que ser escuchada es la de ustedes”

Llega a Sonora

Ricardo Bours Castelo llegó a través de un mensaje en sus redes sociales en el primer minuto de este cinco de marzo: “vamos a echarle muchas ganas a esta campaña que arrancó hace un minuto, con todo, vamos a darle reconocimiento a cada mujer, a cada hombre sonorense que tenga ganas de cambiar Sonora para bien. Vamos hacer todo con ganas, con carácter sonorense, con arraigo, con amor por Sonora. ¡Hasta donde tope!”

Igualmente dio a conocer que fueron enviados volantes a los 72 municipios de Sonora con propuestas específicas que deben ser atendidas como gobernador de Sonora.

Ricardo Bours en Hermosillo

Ricardo Bours Castelo también estuvo presente este viernes visitando a comerciantes del Mercado No. 2, posteriormente entregó volantes en el crucero de López Portillo y Morelos; así como en Solidaridad y bulevar Luis Donaldo Colosio.

El candidato continúo con visitas a vecinos de la colonia Lomas del Norte y finalmente concluyó en una cena con empresarios.