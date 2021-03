Con el Borrego Gándara Sonora y Cajeme Gana

Compartir ! tweet





Ciudad Obregón Sonora a 5 de marzo de 2021.- En el arranque de campaña del candidato a la gubernatura de Sonora, Ernesto Gándara Camou, las fuerzas políticas que integran la Alianza ‘Va Por Sonora’ en Cajeme sumaron filas y todos los esfuerzos en la búsqueda del triunfo este 6 de junio.

En la sede del blanquiazul, el Coordinador de campaña del también conocido “Borrego Gándara”, Manuel Montaño Gutiérrez reiteró que esta gran alianza tiene la mejor opción para Gobernar, tiene campaña fuerte y dinámica.

“Los partidos políticos, organizaciones políticas y apolíticas se han sumado a este gran proyecto de la alianza que encabeza el Lic. Gándara Camou y estamos seguros que este 6 de junio estaremos de nueva cuenta celebrando el triunfo de los sonorenses”.

Por su parte, Andrés Rico Pérez llamó a los cajemenses a tomar el camino correcto: “no nos gusta el camino que esta tomando nuestro país, y eso no lo queremos para Sonora, en todos los rubros México esta tomando caminos no convenientes para las y los ciudadanos… hoy PAN, PRI y PRD coinciden en esta gran alianza para salvar a Sonora del peligro que asecha”.

En tanto, German Cárdenas dirigente de la Revolución Democrática hizo el llamado a las asociaciones civiles, a las etnias que conforman el Estado de Sonora a sumarse a este Proyecto Ganador que busca que hombres y mujeres tengan una mejor calidad de vida.

Asimismo, el Dirigente de Acción Nacional, Carlos ‘Kala’ Castro enfatizó que la alianza de #SonoraGanadora es un proyecto completo equilibrando cada rincón del Estado, dando cabida a la representación de los partidos que se unen con la Sociedad Civil.

En el acto el #TEamBorrego apoyado por la Ex Senadora Anabel Acosta manifestó el entusiasmo del arranque de campaña del inicio de una nueva etapa de una Sonora Ganadora junto con Cajeme.

Por último, Omar Guillen Partida, Candidato por el Distrito Federal 06 de Cajeme motivó a los jóvenes a que participen también en este histórico con el proyecto de Va por México, en donde se antepone el interés de la gente y de nuestro País, por encima de partidos políticos.

Como parte de las actividades, se invita a toda la ciudadanía a participar en la Caravana Móvil manifestación en apoyo a nuestro candidato del #SonoraGanadora que saldrá de las calles 5 de febrero y CTM, al sur de la Ciudad en punto de las 5 de la tarde.