Representamos la esperanza de cambio de las y los sonorenses: Alfonso Durazo

“Inicio hoy el compromiso más importante de mi vida… A nuestro pueblo de Sonora le digo: ¡No les voy a fallar!”, manifestó.

Hermosillo, Sonora.- Alfonso Durazo Montaño inició hoy su campaña rumbo al gobierno de Sonora con la aspiración de encabezar el mejor gobierno en la historia del estado.

El candidato de la alianza “Juntos haremos historia en Sonora” (Morena, PT, Verde, Nueva Alianza”), inició su discurso expresando solidaridad, empatía y afecto con las familias que perdieron un ser querido o que han atravesado problemas de salud con motivo de la pandemia de Covid-19.

Reconoció el valor histórico que representa la plaza Emiliana de Zubeldía como escenario de las luchas progresistas protagonizadas por varias generaciones de activismo social: “Nuestra generación tiene hoy la responsabilidad de estar a la altura de esa herencia (para) restaurar la grandeza, el brillo y el orgullo que le dieron a Sonora los esfuerzos y la entrega de nuestros abuelos y nuestros padres”.

“Ya se les acabó”.

Alfonso Durazo recordó la posición privilegiada de Sonora en cuanto a riqueza marítima y natural, posición comercial fronteriza, y vocación agropecuaria, minera, turística que durante años fue referencia nacional. Sin embargo, esta posición se estancó frente al resto de los estados fronterizos debido a que un grupo “voraz y sin llenadera” de políticos y empresarios secuestraron al gobierno estatal para su beneficio personal.

Esta minoría, aseveró, provocó que la economía de la entidad se convirtiera en “una de las más débiles de la frontera” en términos de baja inversión extranjera, competitividad y altos niveles de corrupción y de inseguridad. La pobreza “alcanza niveles de hambre” y el gobierno estatal y los municipios están en quiebra financiera.

El abanderado de Morena dijo que esa historia tiene sus días contados con el triunfo del movimiento que encabeza el próximo 6 de junio. “No habrá impunidad ni pactos debajo de la mesa”.

Explicó que la llegada de la Cuarta Transformación al estado representa gobiernos austeros, honestos y eficientes que velen por los intereses de los más necesitados y que administren con pulcritud y capacidad los recursos del pueblo sin derroches y privilegios para los funcionarios públicos.

Mediante los ahorros producto de la austeridad y el combate a la corrupción, la que calificó como “el germen de todos nuestros males”, informó que reorientará el gasto para el beneficio de los sectores más vulnerables: “Ya les toca a los históricamente marginados; ya les toca a quienes nunca les ha tocado nada”.

Sostuvo que el nuevo gobierno se regirá con las premisas y las convicciones que marca la 4T: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo; austeridad, estado de derecho y combate a la corrupción.

La prioridad: Mujeres, jóvenes, pueblos originarios y empresarios

Durazo Montaño se comprometió a pagar la deuda de discriminación e injusticia contra las mujeres, colocando la igualdad de género como eje rector del nuevo gobierno para erradicar todas las formas de discriminación y violencia. Recordó a su vez que su gabinete será mitad hombres y mitad mujeres y propuso impulsar la Alerta Rosa para localizar de manera inmediata a las mujeres desaparecidas.

En cuanto a los jóvenes, planteó becas para que continúen sus estudios, ya que la educación es el mejor nivelador de las oportunidades profesionales, por lo que se transformará a Sonora desde las aulas.

Reconoció las décadas de abandono que han sufrido los pueblos originarios, mismo que ha empezado a revertirse con la entrada en vigor del Plan de Justicia del Pueblo Yaqui que busca mejorar la salud, alimentación, vivienda, educación y cultura de las comunidades indígenas.

Finalmente, se dijo un aliado del sector privado, al que acompañará en la instalación de sus inversiones en el estado para crear empleos que permitan vivir en dignidad a los sonorenses y a sostener una política de bienestar social a largo plazo.

Salud, economía y seguridad, los retos.

El candidato a gobernador por Morena declaró que la ausencia del gobierno explica los niveles exponenciales de violencia, razón por la cual encabezará diariamente la Mesa Estatal de Seguridad y creará una auténtica Unidad de Inteligencia Financiera para atacar las finanzas del crimen organizado.

“Nada de lavarnos las manos en la tarea de pacificar a Sonora. Nada de echar la bolita para arriba o hacia abajo… No me dedicaré a administrar el caos que priva en el estado en materia de seguridad… Al margen de la ley, nada, y por encima de la ley, nadie”.

Reiteró que el sector salud será una prioridad, ya que la pandemia desnudó “la situación trágica en la que se encuentra su infraestructura” y prometió reconstruirla con equipamiento y medicamentos, así como con el mejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores de la salud.

El turismo, agregó, se convertirá en una de las vertientes fundamentales de la reactivación económica con el relanzamiento de Puerto Peñasco, Guaymas-San Carlos y Bahía Kino.

Sobre las pequeñas y medianas empresas, reprochó que estas sean las que más han sufrido el mayor costo de la pandemia, al ser las que menos han tenido acceso al crédito por trabas burocráticas. Propuso piso parejo y libertad para todas y todos los emprendedores y se dijo a favor de impulsar de manera particular la economía familiar, el cooperativismo y las empresas sociales. “Toda inversión, grande y pequeña, contará con todas las facilidades y certezas legales necesarias para fructificar”, concluyó.