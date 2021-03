Compartir ! tweet





“Todo aquel que aspire a un cargo público no de deberá contar con antecedentes de violencia contra las mujeres”: Ernesto Gandara, ayer en Navojoa

Vale la pena destacar y apreciar en todo lo que vale la llamada telefónica del borrego Gandara con nuestro Jefe y Amigo Catarino Villegas Alvarado desde Navojoa

También con mujeres, pero en Hermosillo, abrió ayer su campaña a gobernador RBC; ahora es la ASG la que le exige a Alfonso Durazo aclare el uso de $63 millones: Milenio

En el arranque de las campañas a Gobernador, a las 6 pm la encuesta de Dossier Politico era: Gandara 61.7%, Durazo 24.8% y Bours 9.0%

POLITICA REGIONAL/Por Alberto Camacho

Junto a su esposa Pily Madrid, el candidato a gobernador por la Alianza PRI-PAN-PRD, Ernesto Gandara Camou, arrancó formalmente sus actividades de campaña en Navojoa con una reunión presencial y virtual con mujeres de la sociedad civil “Va por las Mujeres del Estado”.

Llamada desde ahí desde Navojoa donde Gandara Camou inició su campaña constitucional rumbo a la gubernarura sonorense, ambos personajes y amigos desde que Ernesto fuera SubDelegado Nacional de Pesca en Sonora, coincidieron en la necesidad de un Sonora mejor para todos los sonorenses.

Por supuesto, nuestro jefe y amigo muy contento con esa alta distinción del borrego Gandara, quien se comprometió mas adelante a una visita a este complejo periodístico encabezado por El Regional de Sonora.

Ahí en la perla del mayo, el abanderado de la Alianza dijo que todo aquel que aspire a un cargo público no deberá contar con antecedentes de violencia contra las mujeres, será ley en el gobierno que encabece, .

“Sonora Ganadora es y será femenino, tiene rostro de mujer”, dijo durante la reunió con mujeres empresarias, representantes de la sociedad civil, deportistas, de la cultura entre otros.

Por cierto, ahí mismo en Navojoa, muy importante y significante el apoyo que el borrego recibió de Carlos Quiroz, candidato independiente a la alcaldía local, contando el hijo del bien recordado “Pilinqui” Quiroz Narvaez con 5 mil firmas de apoyo.

Casual y simultáneamente casi a la misma hora, pero en Hermosillo, el también candidato a Gobernador, Ricardo Bours Castelo, abrió su campaña en un gran evento con mujeres tras de que a las 12:00 horas enviara un mensaje en vivo por Facebook anunciando el inició formal de la campaña constitucional.

“Vamos a unir a Sonora. Quise comenzar la campaña rodeado de mujeres, porque no hay futuro ni proyecto que valga la pena si no es con ellas. En este movimiento estamos convencidos de que es momento de replantear valores y creencias caducas entre los hombres”.

Y a quien no le fue nada bien ayer en su arranque de campaña fue a Alfonso Durazo Montano, pues aun no digería el trancazo del jueves en El Financiero y mas en concreto en la columna de Raymundo Riva-Palacio, puedes ayer viernes siguió el fuego amigo de alguien –o algunos– del gabinete presidencial.

Dice Mileno: “Lo que pudo ser una tarde dulce para el abanderado de Morena a la gubernatura de Sonora, Alfonso Durazo, acabó siendo amarga con la revelación de la Auditoría Superior de la Federacion de un probable daño al erario por 63 millones 239 mil pesos.

“Ello en un gasto excesivo en servicios de hospedaje y alimentación dentro de la Secretaria de Seguridad Publica y Protección Ciudadana durante su gestión.

“Parece que las palabras que le dedicó el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, de que el ex funcionario ” representa los valores del partido: No mentir, no robar y no traicionar”. Así que Alfonso deberá darse un tiempecito para irse a dar una limpia a Vicam Pueblo con la hija de Maria Matuz, aunque lo de Rosa Icela Rodriguez, su relevo en la SSPFC, es otra cosa, mariposa.