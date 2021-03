Reactivan Ceresos e Itama visita familiar previa cita

Compartir ! tweet





• La decisión fue avalada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

• Siguiendo un estricto protocolo de prevención sanitaria y será a partir del próximo 8 marzo

Hermosillo, Sonora; marzo 5 de 2021. A partir del próximo lunes 8 de marzo, se reactivará la visita familiar, previa cita, en los Centros de Reinserción Social (Cereso) y en las instalaciones del Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para Adolescentes (Itama), bajo un estricto filtro sanitario, informó la coordinación del Sistema Estatal Penitenciario (SIEP) en Sonora.

Durante la octava reunión de la Comisión Emergente en materia de salud de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) sobre el SIEP e Itama, integrada por autoridades de la Secretaría de Salud y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), se presentó la propuesta de reactivar la visita familiar, misma que fue aprobada por unanimidad.

Se explicó que será a través del área de Trabajo Social de cada centro donde se emitirá información oportunamente de las nuevas condiciones y reglamentación a las visitas, realizando un calendario de disponibilidad de horarios y días de visita.

Entre los acuerdos, se autorizó que será una sola persona (mayor de edad) la que ingrese por Persona Privada de su Libertad (PPL); los días de visita en los Ceresos serán de lunes a domingo de acuerdo a las necesidades de cada centro, un tiempo máximo de 30 minutos y previamente responder un test de salud.

Antes de ingresar a la visita el familiar, la personas que acuda deberá llenar y firmar un formato de responsiva y en el cual también quedará establecido que dicha persona no ha tenido contacto con personas positivas o sospechosas de COVID-19.

La visita familiar tendrá que portar en todo momento cubrebocas y realizar el desinfectado de sus manos y de los pies, así como de pertenencias en el área de acceso principal al Centro y cumplir con los procedimientos de seguridad de revisión e inspección de personas y pertenencias.

En el área asignada para visita se mantendrá vigilancia permanente y se le informará, tanto a visitantes como a la PPL, que deberán mantener una distancia de dos metros como mínimo entre ambos, haciendo de su conocimiento que no podrán realizar muestras de afecto de contacto físico (besos, abrazos, saludos de mano).

En el caso del ingreso de visita a los cinco centros Itama, se acordó que los visitantes deberán cumplir con el protocolo sanitario accediendo a sanitización antes y después del acceso; el horario será de 9:00 am a 12:00 pm, los días sábados y domingos; también en este caso será solamente un familiar por joven y se limitará a una visita cada 15 días; durante la convivencia se deberá mantener una distancia de un metro y medio entre las personas.

Se mantendrá supervisión para evitar contacto físico (abrazos, besos) entre la visita y las o los jóvenes.

Asimismo, se estableció que se continuará con el sistema de videollamadas y telefonía fija para quienes no reciben visita.

El cuarto visitador general de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, David Leyva Castillo, manifestó que apoyan la medida de reactivación de la visita familiar y coadyuvarán con la SSP y Sistema Estatal Penitenciario con las medidas que se implementarán y estarán atentos de que todo marche con apego a la legalidad y de acuerdo a las medidas aprobadas.

Presentes en la reunión, el coordinador del SIEP, director general del Itama, subsecretario de los Servicios de Salud, coordinador técnico de Vinculación con Centros Penitenciarios, director de Seguridad Penitenciaria, así como el director Jurídico, coordinador Médico y Epidemiológico del SIEP y vía zoom los coordinadores de los 13 Centros Penitenciarios, 5 centros de Itama y personal de ambas instituciones.