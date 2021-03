Marea Brava

Compartir ! tweet





MOVIMIENTO CIUDADANO Y EL PT, organiza una manifestación de 12 POLICIAS frente a palacio municipal, contra el Presidente Municipal, maestro, Sergio Pablo Mariscal Alvarado, con actores políticos que buscan desesperadamente llamar la atención de la ciudadanía cajemense…- FUE UN total fracaso, este movimiento de los servidores públicos, que organizó la regidora del MC Graciela Armenta Avalos y del regidor del PT Rosendo Arráyales “El Loco” Terán, quienes se presentaron con seguidores afines a sus personas, para acompañar a una minoría de policías que exigen se les brinde un trato más humano en sus derechos laborales…- EN ESTE movimiento, un oficial cubierto del rostro, expuso públicamente ante la prensa, que las autoridades municipales no han cumplido su palabra de apoyarles con mejores sueldos y mejor equipamiento para realizar mejor sus funciones a la sociedad que demanda una mejor seguridad…- O sea, ¿éstos 12 policías se cobran A LO CHINO?…- ¿porque las autoridades no les pagan lo justo, salen a robarnos en son de venganza, a quienes no tenemos (ciudadanos) ninguna culpa?…- CREO, les jugaron el dedo en la boca a estos pobres policías, este par regidores que busca acarrear agua a sus molinos políticos, con miras a las próximas elecciones de éste 2021…-

NO PUEDE ser que del padrón de poco más de 700 policías, solo 12 policías estén viviendo este calvario que en nada ayuda a solventar su situación económica para sus familias…- ESTAS PRACTICAS maquiavélicas ya pasaron de moda entre los viejos dinosaurios de la política mexicana, pero, estos dos regidores son nuevas sepas de la política local, y se sometieron a la MANO QUE MECE LA CUNA, para lograr algún beneficio económico en lo futuro, ya que ambos mueven a grupos de personas que utilizan para golpeteo político mediático…- UNA COSA ES CIERTA, el ciudadano presidente Mariscal Alvarado, hizo un señalamiento generalizado para todos los policías, diciendo: “Todos los policías que han perdido la vida, ha sido por estar implicados con grupos delictivos”, lo cual, causó molestia entre la corporación, porque no supo formular dicha acusación, contra algunos policías que si los involucra las investigaciones de los tres órdenes de gobierno con los grupos delictivos…- ES DE AQUÍ, donde se afianzaron dichos regidores para organizar esta manifestación, que resultó ser un rotundo FRACASO, porque solo, llegaron 12 policías, acompañados de familiares de los policías caídos, que reprobaron lo dicho por la primera autoridad…- LO DEMAS ES POLITICO…- ¿Verdad Graciela?…-

EN EL TERRENO POLITICO les informo, que varios actores políticos de la localidad, regidores de MORENA y sociedad civil, rechazan el perfil de JAVIER LAMARQUE CANO, para ser el candidato oficial a la alcaldía de Cajeme por el partido MORENA, ya que aseguran que si le dan esta oportunidad, volverá a vender esta posición al mejor postor político, como lo hizo en el 2000 con su amigo ASENCION LOPEZ DURAN, y se perderá la 4T que trae para Cajeme, el candidato oficial de Morena a la gubernatura del estado de Sonora, Dr. Alfonso Durazo Montaño…- ESTE ASUNTO, se deberá atender con mucho cuidado por los principales actores políticos de Morena del estado y el Nacional, para no causar un disgusto entre la militancia de Cajeme que conoce de la vida de Lamarque Cano, ya que todos aseguran que venderá la elección si le dan la oportunidad de representar a Morena en Cajeme en este próximo proceso electoral de este 2021…-

ME INFORMARON que el Diputado Javier Lamarque es un buen hombre y que está delicado de salud, pero, la ambición de los Patiño, va mucho más allá, de lo que le pudiera pasar, ya que primero es el poder para ellos, y las instrucciones son de que se aferre a pelear la candidatura a la alcaldía de Cajeme, ante Alfonso Durazo, la cual, podría acarrearles buenos dividendos, como hasta el momento les ha sucedido con la Diputación Federal que ostenta hasta hoy Lamarque Cano……..-

MAÑANA TENDRE declaraciones interesantes del Presidente de la Comisión de Seguridad Publica Municipal, regidor Juan Cota, quien se irá con todo contra unos policías que están plenamente identificados por sus víctimas, con actos de corrupción. También destapará a algunos regidores que han abusado de su posición política altanera, para dominar al cuerpo de seguridad pública de Cajeme, imponiendo comandantes para algunas demarcaciones con fines de lucro…-

SERA INTERESANTE se destape la cloaca a la opinión pública, para saber quién es quién de los regidor@s, y así, conocer la verdadera identidad de algunos que se han golpeado el pecho, desde el inicio de la administración………..- ¡AGUAS!…- Despertaron al Monstruo que le vale un cacahuate la vida de los corruptos…- A algunos les dolerá bastante las declaraciones que realice Juan Cota, porque dirá todo con nombres y apellidos…- TODO bien sustentado…- dijo………………….- Miguel Ángel Caro, ya tiene cita con Alfonso Durazo, para tocar el tema de su participación como aspirante a una diputación local por Morena en Cajeme…- El Director administrativo de Oomapasc, cuenta con tablas, números y disciplina política, que es lo más elemental que se ocupa para poder participar en una contienda electoral en favor de un partido político, y no como lo andan haciendo otros que se sienten desesperados porque se les tome en cuenta….- ¡ANIMO!!

