¡En Cajeme amenazan a candidatos, o se sientan o sus viejos expedientes los pueden llevar a la cárcel si no desisten, sentaron al “Siri”, a Salas, a Serna, etc, los maquiavélicos de MORENA se agarran de todo que cochinero, en la política sin duda el pez más grande siempre se como al chico!

Compartir ! tweet





COMENTARIOS DE SONORA/Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- Y miren amigos lectores lo que hoy les vamos a comentar de muy buena fuente y además de muy buena fe, sin el deseo de jorobar en contra de nadie ni mucho menos ayudar a otros, finalmente casi todos los políticos son iguales nomas llegan al poder se hacen vivos y se olvidan de sus amigos y de quien los ayudo a llegar al poder, lo bueno que no hay plazo que no se cumpla y ya pronto en 6 meses mas andarán alcaldes, diputados y hasta gobernadores de lo peor pidiendo clemencia.

PERO VAMOS AL GRANO DE ESTE PENOSO Y MAQUIAVELICO ASUNTO POLITICO ELECTORAL, resulta y resalta que nos llega información calientita y muy fidedigna que debido a tanto desastre y renuencia de muchos candidatos de MORENA aferrados a querer a toda costa ser nominados a los puestos de elección popular, y al ya no poder convencerlos por las buenas de que desistan porque ya están los nominados casi listos para registrarlos legalmente, pues los astutos y maquiavélicos operadores de MORENA ya les advirtieron a muchos o se calman o los calmamos legalmente ya les dijeron.

TIENES TU EXPEDIENTE ABIERTO O TE CALMAS Y DESISTES O LE DAMOS PA’DELANTE Y PODRIAS IR HASTA LA CARCEL, así fue como ya bajaron del caballo a muchos suspirantes, entre ellos algunos para la alcaldía de Cajeme, se dice con mucha insistencia que al pobre SIRI SALIDO ya lo amenazaron o te calmas o te movemos tus negros expedientes, y así también se dice que a OMAR SERNA al parecer también ya lo amenazaron con darle pa’delante en las fiscalías estatal y federal sus asuntos legales que tiene, y así sucesivamente también se dice que ANDRES SALAS también le movieron sus expedientes pendientes, al parecer unos atrasados de PEMEX y algunos pendientes de faltantes de dinero ahora que fue secretarios del ayuntamiento del Quiriego, donde a manos llenas hicieron lo que quisieron él y el alcalde en esos tiempos de bonanza dineril.

En fin así están actuando al parecer MORENA y sus maquiavélicos astutos operadores, dicen que Adolfo Salazar Razo no dejara títere con cabeza y las ordenes de Mario Delgado las cumplirá a capa y espada, así tenga que sacrificar a quien sea en Sonora llámese como se llame, y ahí están las pruebas Chayo Quintero, alcaldesa de Navojoa, Sara Valle alcaldesa de Guaymas, Celida López alcaldesa de Hermosillo podrían ser sacrificadas políticamente hablando, y si no al tiempo amigos lectores.