POR AHÍ me enteré que Andrés Salas Sánchez, tiene segura una diputación, mas no sé si es federal, local, o, plurinominal. Lo que si es cierto, es que va en el paquete político de Andrés Manuel López Obrador y de Alfonso Durazo. Solo hay que esperar los tiempos, para acomodar las fichas en el damero, para decir quien juega y quien no juega…- SALUDOS

EN CAJEME, les puedo garantizar que la lucha por la alcaldía de Cajeme, está centrada entre dos personas que cuentan con poder político y económico, ellos son: Rodrigo Bours Castelo y José Carlos Galindo. Son los dos hombres que cuentan con dinero y gente, para pelear la silla de Palacio de Gobierno municipal…- LA DECISIÓN ESTA EN LA CIUDADANIA CAJEMENSE

MAREA BRAVA/Por Eduardo Flores

LO QUE SIMBRAS COSECHAS…- Varios priistas opinan que Andrés Rico Pérez, Presidente del PRI-Cajeme, sea candidato a un puesto de elección popular en este próximo proceso electoral…- “tiene abandonado el edificio del partido y nunca ha construido algo que beneficie o que le deba la militancia del PRI”…- HASTA de Armando Alcalá Alcaraz, dijeron pestes, por gandalla, ya que solo quiere todo para él…- EN UNA PALABRA, el pequeño grupo de priistas que no se sumó a la campaña ciudadana del Borrego Gándara, peleará las posiciones electorales que le tocan a Cajeme desde su trinchera, pero, sin gente, porque muchos han emigrado para Movimiento Ciudadano MC, El Independiente de Rodrigo Bours, Al PT y A Morena, donde, se arrimaron para buscar el calor que en otros partidos jamás han tenido…- AHORITA, las aguas están muy revueltas entre la ciudadanía cajemense, porque todos los militantes de los diferentes partidos políticos, se ven como hermanos con la llegada de este próximo proceso electoral por Sonora, porque todos quieren trabajar bajo la sombra del partido que sea…-

UNOS CONFIAN (priistas, panistas, perredistas y del MC) plenamente en Ricardo Bours Castelo, de igual forma, otros con el candidato INDEPENDIENTE, se han sumado (priistas, panistas, perredistas y morenos) Rodrigo Bours Castelo, porque confían en el proyecto que trae para Cajeme, desde hace algunos años, el cual, les digo, está muy interesante. Pero, se requiere de que todos los ciudadanos, salgan a las urnas a emitir su sufragio para decidir por la mejor opción que hoy tenemos a la vista en Cajeme y en Sonora…-

Recuerden que también MORENA trae como carta ganadora, al Dr. Alfonso Durazo, quien viene exhibiendo públicamente el proyecto de nación de la 4T de Andrés Manuel López Obrador, la cual, en estos dos primeros años de gobierno, ha demostrado el apoyo incondicional para los que menos tienen, y es aquí, donde está el voto de las mayorías, porque existen más pobres que ricos y hoy, los que menos tienen, están convencidos que el futuro de sus familias, está en MORENA…- POR ESO DIGO, que esta próxima elección electoral, será historica. Unos quieren rescatar lo perdido y otros, buscan mantenerse en el poder, con la ayuda de las masas de jóvenes, adultos mayores, pequeños empresarios, pequeños agricultores, pescadores, vendedores ambulantes, entre otros que podría enumerar que están en la lista de los beneficios que viene entregando el gobierno federal, para los que nunca habían recibido nada…- ESTOS HOY TIENEN VIDA Y YA NO LA QUIERE PERDER…………-

POR AHÍ me enteré que Andrés Salas Sánchez, tiene segura una diputación, mas no sé si es federal, local, o, plurinominal. Lo que si es cierto, es que va en el paquete político de Andrés Manuel López Obrador y de Alfonso Durazo. Solo hay que esperar los tiempos, para acomodar las fichas en el damero, para decir quien juega y quien no juega…- SALUDOS………..- MI RECONOCIMIENTO para el Dr. Salvador Icedo, Director del Hospital General de Ciudad Obregón. Este médico, le ha demostrado a la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, que sus recomendaciones de ayudar a los más desprotegidos, siempre se han cumplido de acuerdo a las instrucciones giradas desde palacio de gobierno. Nunca había visto tanta lealtad humana y política de parte de un galeno hacia una superioridad, aunque otros me digan lo contrario, porque este asunto es como todos, siempre habrá un prietito en el arroz, pero, en la persona de Icedo, hay criterios y un gran ser humano, con una gran corazón, que ayuda al desprotegido, aunque éste, no lleve dinero para rescatar su salud………..-

TRAS LA APROBRACION DE SU REFORMA ELECTRICA, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que sus “enemigos” buscan infundir miedo a los inversionistas, al asegurar que el gobierno federal busca expropiar empresas, algo que rechazó…- “Pero no nos vamos a meter en eso ¿para qué?, ¿sólo para el escándalo de que estamos nosotros en contra de la inversión? No, nosotros estamos en contra de la corrupción, del saqueo, del influyentismo”, agregó…- MALDITAS Y BENDITAS redes sociales, cada día que pasa, nos confunden más con la verdad que todos queremos. La guerra de los opositores, sigue en pie de lucha, pero, la 4T, tiene la ultimas palabra, porque es quien maneja los recursos de todos los mexicanos…- VEREMOS.

