Compartir ! tweet





Dónde está Ricardo Mazon? El operador político por excelencia en tierra a las ordenes de su amigo Manlio Fabio Beltrones al parecer es investigado por la UIF de Santiago Nieto

Al parecer se le estaría investigando por la compra de carteras y facturas de empresas a las que les “atoraban” los pagos en tres sexenios, el de Claudia entre ellos

A 24 horas del arranque de campañas para Gobernador, el principal portal de Sonora, Dossier Político, destaca: Ernesto Gandara 62.0%, Alfonso Durazo 24.0% y Ricardo Bours 9.4%, y Dossier es un medio afín a la izquierda moderada

POLITICA REGIONAL/Por Alberto Camacho

Ahora se sabe porque el rico empresario Ricardo Mazon anda “desaparecido” y fuera de la jugada del ajedrez político de Sonora y mas en concreto en Hermosillo.

De muy buena fuente política se sabe que se fue a vivir a Tucson o a una ciudad mas lejana al norte de EEUU, que es que para evitar ser abordado presuntamente por funcionarios de la UIF.

Se habla de hasta diez funcionarios-investigadores que estarían revizando expedientes financieros de Ricardo en los sexenios de Eduardo Bours, Manlio Fabio Beltrones y Claudia Pavlovich.

Se trataria de compras de carteras y facturas a empresarios, constructores y comerciantes para su liquidez casi inmediata a cambio de comisiones de hasta un 15%.

Se sabia, o no era ningún secreto a voces, de esas operaciones por el empresario consentido y compadre de Eduardo Bours y Beltrones, juego o negocio al que no entro Armando Lopez Nogales durante sus seis años de gobierno pese al pataleo del “Richard”.

Sin ser uno experto en estos escabrosos asuntos financieros, los sabuesos de Santiago Nieto estarían investigando presuntos delitos de evasion fiscal, lavado de dinero y otros.

Este tipo de transas y agandalles no solo se han dado y se siguen dando en el Gobierno de Sonora ni en los gobiernos del PRI y del PAN, como también se dan en los ayuntamientos, así es que no estamos descubriendo el hilo negro.

Casual o no esto de la UIF y presuntamente de Ricardo Mazon se presenta en tiempos electorales, como también casual o no el revivir el doloroso caso de la Guardería ABC.

Eso si, los demonios andan sueltos, eso que ni que si sumamos a esto la denuncia y exigencia del exgobernador Guillermo Padres contra los magistrados que lo consignaron a sabienda de que la Fiscalía Estatal de Sonora era ilegal al no contar facultades de origen haya o no Padres cometido delitos.

En otros asuntos, ayer miercoles y a 48 horas del arranque formal de las campañas al Gobierno de Sonora, el portal numero 1 de Sonora, Dossier Político, en su diario recuadro de portada sobre preferencias para gobernador el porcentaje de Ernesto Gandara subió casi 3 puntos al ubicarse el borrego con el 62.0%.

Muy alto en comparación con el alcanzado por Alfonso Durazo que es del 24.0%, Ricardo Bours con 9.4% y un 4.7% de indecisos, pero lo que llama mucho la atención es que desde su fundación, Dossier Político ha mantenido una linea editorial de izquierda moderada, es un medio muy serio y creíble, por la confianza de sus lectores y publico en general.