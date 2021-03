Compartir ! tweet





HOY EL PRESIDENTE Municipal de Cajeme, Sergio Pablo Mariscal Alvarado, repartió 5 millones de pesos en equipo para Bomberos y 12 millones de pesos en insumos para el Hospital General…- NO ENTIENDO porque dicen que no trabaja, si hasta reparte recursos para obras de mejoramiento urbano en algunos sectores del casco urbano de la ciudad y muy quitado de la pena, porque lo que opinan los opositores, se lo pasa por el arco del triunfo…- EL SOLO camina por la ciudad y le cumple a la sociedad, sin distingo de colores políticos

POR AHÍ, me enteré que Javier Lamarque Cano también la quiere, pero, afortunadamente, la ciudadanía de Cajeme, no le debe nada al Diputado Federal, pues legislativamente hablando, éste jamás gestionó un solo peso para Ciudad Obregón en lo que lleva la administración federal…- SI ES LO CONTRARIO, que lo diga y lo demuestre con papeles, porque solamente así, podría ganar seguidores (votos)

MAREA BRAVA/Por Eduardo Flores

EL PRESIDENTE DE morena-Sonora, Lic. Adolfo Salazar Razo, mediante un boletín informativo, enviado desde sus oficinas, asegura contundentemente el posicionamiento del partido, con respecto a las declaraciones que han realizado algunos aspirantes a un puesto de elección popular, que se dejen de cosas porque MORENA es un partido de orden y procesos institucionales, y para el desarrollo de los mismos cuenta con órganos como la Comisión Nacional de Elecciones que es la única autoridad facultada para definir los perfiles de hombres y mujeres que serán candidatos a un puesto de elección popular por MORENA. Los criterios, metodologías e instrumentos con los que pronto se definirán dichos perfiles, se hallan apegados a los más altos estándares de competitividad electoral y nadie cuenta, ni en Sonora en ningún otro estado del país, con la atribución o el derecho de declararse poseedor, o contar en este momento, con nombramiento alguno como candidato a alcaldía o diputación…- LO HAN HECHO SABER, una y otra vez, que primero está el proyecto de la transformación de Sonora, y después la legitima aspiración individual de aquellos por contender por un cargo de elección. Por ello, como presidente del partido, les manifestó que, como dirigencia y militante, habrá todos de respetar los tiempos y procesos que le brindan institucionalidad al partido con movimiento social…- EN MORENA-Sonora, siguen trabajando todas y todos por la unidad. A que se privilegie el proyecto nacional y dejando en claro de que la proximidad del arranque de campaña no justifica manifestaciones individuales de interés, que contribuyen a generar confusión , a crear distracción respecto a nuestra valiosa causa en común, sirviendo para posicionar agendas con aspiraciones personales…- CON ESTO QUEDA CLARO, que el regidor Rosendo Arráyales “El Loco” Terán, quedará fuera de la jugada política electoral, pues es muy amante de llamar los reflectores con sus manifestaciones mediáticas personales que organiza con tintes personales, despotricando al partido Morena y sus militantes en un tono agresivo y ofensivo, pues cree tener la razón en todo lo que dice y hace, sin respetar reglas y acuerdos estatutarios del partido Morena…- CON ESTE BOLETIN INFORMATIVO DE MORENA, queda más que claro, que el registro de Rosendo Arráyales, lo ignorarán porque no concuerda su mentalidad con los estatutos de la militancia de Morena…- UNO MENOS…- QUEDAN pocos, y todos deberán prestar atención al llamado del Lic. Adolfo Salazar Razo, porque de no ser así, ni de tirabichis le darán trabajo al revoltoso que no haga caso…………..- HOY EL PRESIDENTE Municipal de Cajeme, Sergio Pablo Mariscal Alvarado, repartió 5 millones de pesos en equipo para Bomberos y 12 millones de pesos en insumos para el Hospital General…- NO ENTIENDO porque dicen que no trabaja, si hasta reparte recursos para obras de mejoramiento urbano en algunos sectores del casco urbano de la ciudad y muy quitado de la pena, porque lo que opinan los opositores, se lo pasa por el arco del triunfo…- EL SOLO camina por la ciudad y le cumple a la sociedad, sin distingo de colores políticos…- ME HA TOCADO ver este tipo de ataques con otros ex alcaldes de administraciones pasadas, a los cuales, también les ha valido las opiniones de unos cuantos, ya que los que mandan son las mayorías y no las minorías…- EL QUE LOGRE EL TRIUNFO ELECTORAL a la alcaldía de Cajeme que se avecina, vivirá el mismo calvario que han padecido este edil y los del pasado…- SI DIOS ME DA VIDA, se los recordaré después del 16 de septiembre del 2021, porque desde ese día, inician los ataques de los PERDEDORES…- HE DICHO…………………- En el Departamento de BOMBEROS, hay delincuencia organizada…- ¿O son sicarios, o, son Bomberos?…- Rubén “N”, es bombero por herencia de sus ancestros, y tiene más poder que el secretario del H. Ayuntamiento de Cajeme, Lic. Saúl Benítez Maldonado…- ESTE DESPRECIABLE bombero, cada fin de semana organiza grandes fiestas con sus amigos (bomberos) en su casa hasta altas horas de la noche, quien bajo los efectos del alcohol y quien sabe de qué otras sustancias toxicas más, realiza disparos al aire, como todo un (PATRON) y ni quien le diga nada…- Los vecinos ya no le aguantan, y se les conminó a que interpongan su denuncia ante la FGR, O, DE LA Guardia Nacional, porque otras autoridades, le protegen por algún compromiso que tienen con él…- El Dr. Carlos Ibarra, presidente del Patronato de Bombero, hace un año se comprometió a poner orden con este bombero, pero, las cosas no resultaron y sigue siendo una amenaza como vecino en la colonia Villas de Cortes, por la calle Zafiro entre Versalles y Villa de Cortez…- URGE que la federación haga algo al respecto, porque es insoportable, prepotente y arbitrario este funcionario del orden municipal, de quien se presume, está bien protegido para hacer y deshacer …- SE CREE RAMBO bajo los efectos de lo que arriba describí……….- El Profesor Fernando Gonzales Meza, se registró en el partido estatal de MORENA para contender a la diputación local del Distrito 15…- AYER dije otro distrito, y hoy me corrijo. CREO, este error de dedo, llevará al profesor a un curul del Congreso del estado, desde donde podrá desahogarse políticamente hablando en favor de la gente, pues siempre ha sido un luchador social que ha buscado el bien común para todos y todas, y lamentablemente, desde su pobre trinchera poco puede hacer por la gente, la cual no quiere entender ni saber de dónde sale el apoyo, ellos, solamente quieren lo necesario para poder sobrevivir…- CUANDO SEAS DIPUTADO PROFE, vas a querer ser alcalde después…………………..- EN POLITICA les digo, que el aspirante a la alcaldía de Cajeme por MORENA, ing. José Carlos Galindo, tiene todo el apoyo de la primera autoridad del municipio, y de otros aspirantes más que ya tienen registro para un puesto de elección popular, me llamaron para decirme, que se suman a tú proyecto político, porque reúnes todo los ingredientes que el partido requiere para representar a las masas sociales de este municipio de Cajeme…- POR AHÍ, me enteré que Javier Lamarque Cano también la quiere, pero, afortunadamente, la ciudadanía de Cajeme, no le debe nada al Diputado Federal, pues legislativamente hablando, éste jamás gestionó un solo peso para Ciudad Obregón en lo que lleva la administración federal…- SI ES LO CONTRARIO, que lo diga y lo demuestre con papeles, porque solamente así, podría ganar seguidores (votos) para reelegirse o para contender a la alcaldía de Cajeme…… Y SU HIJASTRO, Plutarco Sánchez Patiño, menos se merece un puesto de elección popular, pues traicionó los principios de Andrés Manuel López Obrador…- (no robarás), pero, su hijo postizo, SI LO HIZO.

POR HOY ES TODO GRACIAS POR SU TIEMPO, PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACION MI CORREO: REPORTERO60@YAHOO.COM.MX MI CEL. 6442-12 -90-71