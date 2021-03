Compartir ! tweet





MAREA BRAVA/Por Eduardo Flores

NO CABE DUDA que la preparación académica abre las puertas para participar en cualquier reto que le imponga la vida a uno en el camino…- ME REFIERO específicamente al ing. José Carlos Galindo, quien curso sus estudios en la más prestigiada Universidad de Harvard, la cual, es una escuela privada que se encuentra en la costa Este de los Estados Unidos, en la ciudad de Cambridge, estado de Massachusetts. Fue fundada en 1636 y es una de las instituciones de enseñanza superior más antiguas de los Estados Unidos…-

POR ELLO, ha dado de que hablar, ya que ha conseguido en poco tiempo liderar a los grupos políticos de Cajeme y del estado en MORENA, dando muestras de sus conocimientos académicos con que cuenta para encabezar la elección a la alcaldía de Cajeme para el próximo 6 de junio…- ME DI A LA TAREA, de realizar un sondeo de su aspiración política con diversos sectores del municipio, siendo uno de ellos; los agricultores, los comerciantes, las amas de casa, los transportistas, los taxistas, los ganaderos y los estudiantes, los que coinciden en que vale la pena seguirle la huella y no perderlo de vista, ya que las apuestas están a su favor…-

SE COMENTA tanto en las colonias y las altas esferas del partido nacional y estatal que su perfil da para encabezar las elecciones de este próximo 6 de junio…- con decirles, QUE YA lidera en su mayoría a los grupos políticos de MORENA, dándoles muestras de sus dotes y habilidades con que cuenta para conciliar y negociar lo que más les conviene a todos, para en equipo sacar adelante lo que más preocupa a la ciudadanía cajemense…- Esta lucha es de todos y para todos, nadie debe quedar excluido de este barco, porque se ocupan muchos capitanes para pelear contra viento y marea, un mejor desarrollo político social y económico para todos los ciudadanos que claman una mejor atención de seguridad sin distingo de colores políticos…- JOSE CARLOS GALINDO, va a la cabeza de los más de 20 aspirantes que tiene MORENA para contender por la alcaldía de Cajeme………..-

POR OTRO LADO, me tope conque el Director Comercial de Oomapasc ing. Miguel Ángel Caro Rincón, va por la Diputación del Distrito 16 en Cajeme, y dicen ya anda preparando el terreno electoral para contender por él. …- Caro Rincón, no es cualquier persona, porque conoce los Instrumentos Internacionales, la Constitución Política de la Ciudad de México, las leyes, los códigos, reglamentos, lineamientos, manuales administrativos, las normas, procedimientos, circulares, entre otros; en sus versiones vigentes e históricas de los procesos electorales que se avecinan…- LO MAS INPORTANTE; es que es una persona muy conocida por la clase más desprotegida de la ciudad y cuenta con la cercanía de la militancia MAS FUERTE de hueso colorado en MORENA. Esto podría darle una ventaja entre los aspirantes que esperan se lleve a cabo la revisión de perfiles de todos los contendientes a los Distritos electorales por parte de sus dirigentes nacionales y estatales…- SUERTE PARA EL MEJOR………-

OTRA COSA. Por si no lo sabían, el Lic. Reynaldo Castillo López, es el nuevo rostro del PRD-Cajeme en este municipio. Aunque sé que le duele mucho esto al perredista de hueso colorado Rene Noriega, porque todavía no puede digerir que Carlos Navarro y Jesús Zambrano Grijalva, le entregaran la estafeta de la alianza que traen con el candidato El Borrego Gándara. Cabe decirles que Castillo López, llegó solamente a fortalecer la estructura del PRD, porque desde hace tiempo no se conocía movimiento alguno de este partido en Cajeme y hoy, lleva más de 200 afiliados al partido del Sol. LAS OFICINAS DEL PRD EN CAJEME, están totalmente abandonadas por EL SU TITULAR, German Cárdenas, porque no tiene dinero ni para pagar agua y prediales que adeudan por años, y además no tiene trabajo político alguno que beneficie a este próximo proceso electoral ciudadano…- Reynaldo Castillo, no viene a pelear, como lo piensa Rene Noriega…- Llegó para sumar, y por ello, Rene se siente desplazado por el nombramiento que le otorgaron los dirigentes estatales y nacionales del PRD en Cajeme, a Reynaldo Castillo López…- ESTE SI ES VAGO, llegó para cumplir y la muestra son los 200 militantes al PRD que ya registró…- MAS LOS QUE FALTAN…………….-

TIENE MUY BUEN CURRICULUM el Profesor Fernando Gonzales Meza, para contender a la diputación local del Distrito 16…- HA SIDO maestro normalista rural, licenciado en ciencias sociales, 15 años laborando en escuelas primarias federales, 29 años en secundarias generales, miembro fundador de MORENA en 2013, secretario de trabajo en el Comité estatal de MORENA, candidato a Diputado local por MORENA en el 2015 y secretario del comité municipal de MORENA en el 2016 al 2018…- CON ESTAS TABLAS, creo el Profesor Gonzales Meza, se irá hasta la cocina de Morena…

UNA OPINION MUY PERSONAL. Lo que me llama la atención de éste maestro, es que me dijo que será respetuoso de la decisión que tome Morena para elegir al candidato de este Distrito electoral. Si no soy yo, pero, “si soy el elegido, pediré el apoyo de mis compañeros aspirantes, porque confío plenamente en la decisión de los órganos internos de mi partido Morena”………….- LAS ENCUESTAS SON UNA FALACIA…- Yo jamás he creído en las encuestas políticas electorales, porque ¡EL QUE PAGA MANDA!…- Hay veo que mande hacer una encuesta y que me publiquen que nada tengo que hacer en el proceso electoral?…- !!POR FAVOR!! …- “Si yo mando hacer la encuesta y yo pago, pues es obvio que saldré arriba de mis rivales”…- AQUÍ LA MEJOR DECISION la tiene el pueblo. Porque el Pueblo tiene el gobierno que se merece, porque por ese decidió y no hay marcha atrás…- HE DICHO….-

LO DEMAS, SON CALENTURAS DE AMBICION DE PODER…………………..- HOY COLOCO el Alcalde Sergio Pablo Mariscal Alvarado, la primera piedra para la creación de la Universidad de Seguridad Publica y Protección Ciudadana…- la profesionalización de los elementos de la policía municipal, es hacer efectivo el compromiso ciudadano de formar personal más capacitado en el área de la seguridad para los cajemenses, y es un proyecto que trasciende a nivel nacional…- EL ALCALDE DIJO que se invertirán 12 millones de pesos con recursos propios para hacer realidad la construcción de las instalaciones en una zona de 10 hectáreas, propiedad del municipio misma que albergará hasta 2 mil 500 estudiantes tanto de Cajeme, como de Sonora y otras entidades del país…- Hay una enorme necesidad de formar buenos elementos sin maña alguna no sólo para Cajeme, o para el estado de Sonora, sino para todo el país, por eso se ha dado el primer paso a nivel nacional en este proyecto de Mariscal Alvarado, el cual, ya fue declarado, inclusive evaluado y planteado por el secretariado ejecutivo nacional de que hay una necesidad de activar el programa de Universidad para la Seguridad Pública y Protección Ciudadana en este municipio de Cajeme…- TRABAJO MATA GRILLA

POR HOY ES TODO GRACIAS POR SU TIEMPO