Ruega Mario Delgado a Félix Macedonio declinar a la candidatura a Gobernador de Guerrero por “el bien de Morena”; AMLO ya no va a meter las manos por él

Lamarque presume ser muy cuatacho de Salgado Macedonio; el defeño-cajemense se quedará sin diputación ni alcaldía

Construyen en Cajeme la Universidad de Seguridad Publica y Protección Ciudadana; será de corte local, estatal y nacional

POLITICA REGIONAL/Por Alberto Camacho

Tras el casi zafarrancho y quema de documentación en las sedes nacional del edificio del CEN y el de finanzas de Morena el domingo por hombres y mujeres exigiendo que definitivamente se haga a un lado Félix Salgado Macedonio de su pretensión de quedarse con la candidatura a gobernador de Guerrero, Mario Salgado viajó ayer como rayo a Acapulco para rogarle que renuncie a la candidatura “por el bien de Morena.

Y justamente lo hizo ayer cuando vencia el plazo del INE y el Estatal Electoral de Guerrero para el regístro de candidatos a gobernador. Al cierre de esta columna, ayer a las 6 pm aun no había una solución final.

Terco y necio, y soberbio, al nefasto, perverso y presunto violador sexual de mujeres, tampoco le basto la presunta petición de Beatríz Gutierrez Muler a su esposo el Presidente la hacerse a un lado de su obsesión por la gubernatura.

Y aquí en Sonora, precisamente en Cajeme, el diputado federal y candidato a la reelección a la Cámara de Diputados y precandidato a la Alcaldía local, desde hace mucho presume de tener una cercana amistad con Salgado Macedonio.

EL MUNDO FELIZ DE LAMARQUE.- Precidamete el pasado jueves, MR X en su Entre Nos del Expreso de dedicó estas “perlas”:

“Pues en que mundo vivirá el diputado federal Javier Lamarque Cano que ante los señalamientos de posibles incrementos a las tarifas de la energía eléctrica con la Reforma Energética aprobada el martes, declaró que los cobros se reducirán poco a poco y que no habrá incremento en los precios como no ha ocurrido con los energéticos y la gasolina.

“Seguramente el también aspirante a la alcaldía de Cajeme por Morena no ha visitado una gasolinera o no ha comprado un cilindro de gas porque ya se hubiera dado cuenta que en lugar de bajar han aumentado, más en Sonora que a cada rato aparece en las listas de la Profeco como el estado con las gasolinas y el gas más caro del país.

“Eso si, Lamarque no pudo dar una fecha o plazo específico cuando aseguró que el compromiso es que no subirá la luz y después de una reestructuración bajarán los precios de la energía eléctrica.

“Y luego salió con el cuento de que hay embestida y una campaña para desacreditar la reforma que aprobaron y que servirá para recuperar la soberanía del país sobre los energéticos que se había perdido en el periodo neoliberal. No se saben otra –estos de la 4T–“.

Precisamente ayer lunes, los presidentes Joe Bien y Lopez Obrador, acordaron cooperar en temas de medio ambiente, migración, económia y respuesta al Covid-19, y saben que, los temas de cambio climático tienen mucho que ver con la Reforma Energética que Lopez mando echarse al plato en el Congreso de la Unión.

Finamente, el alcalde Sergio Pablo Mariscal, colocó ayer lunes la primera piedra para la construcción de la Universidad de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Obvio, un gran acierto del Maestro Mariscal, quien le apuesta a una seguridad publica de altura.

Informó que en una fase preliminar se invertirán 12 millones de pesos con recursos propios para hacer una realidad la construcción de las instalaciones en un área de 12 hectárea, propiedad del municipio que albergará hasta 2 mil 500 estudiantes tanto de Cajeme como de Sonora y otras entidades del estado.