Unir a los yaquis es unir a Sonora: Alfonso Durazo

Hermosillo, Sonora.- Las divisiones que existen en la tribu yaqui han sido alentadas desde el gobierno del estado desde el año de 1990, por lo que hay que trabajar en su unificación, aseguró Alfonso Durazo Montaño.

El candidato común a la gubernatura por Morena, Partido del Trabajo, Verde Ecologista y Nueva Alianza Sonora, recordó que en el gobierno de Guillermo Padrés Elías, al no lograr acuerdos con los dos grupos existentes, “desdobló un tercer grupo”.

“Yo creo qué hay que unir a la tribu yaqui, aunque no está fácil. Hay que unir la tribu, como hay que unir a Sonora… hay una gran energía desperdiciada en la confrontación. No hay sociedad que pueda desplegar a plenitud su potencial en un ambiente de confrontación”, sostuvo Durazo Montaño.

El candidato lamentó que el estado se encuentre dividido entre el norte y sur y que persista en el estado un modelo “semi porfiriano que deposita las decisiones políticas fundamentales basadas en una voluntad semi personal y por ahí pasa todo”.